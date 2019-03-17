Кандидат на пост глави Єврокомісії хоче зупинити «Північний потік – 2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вебер: «Північний потік – 2» - не економічний проект, а чисто політичний

Лідер консерваторів в Європарламенті і кандидат на пост глави Єврокомісії Манфред Вебер заявив, що в разі його обрання розгляне всі варіанти блокування «Північного потоку – 2»

Кандидат на пост глави Єврокомісії і лідер фракції Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті (туди входить і Християнсько-демократичний союз, довгі роки очолюваний Ангелою Меркель) Манфред Вебер оголосив, що в разі обрання його главою Єврокомісії має намір домогтися зупинки будівництва газопроводу «Північний потік – 2».

«Я категорично відкидаю будівництво газопроводу «Північний потік – 2». Це не економічний проект, а чисто політичний, він суперечить інтересам Євросоюзу, тому ми повинні його блокувати», - заявив німецький політик в інтерв'ю польському виданню Newsweek в п'ятницю, 15 березня.

Свою позицію проти будівництва газопроводу Вебер готовий відстоювати і в разі обрання главою Єврокомісії.

«У нас вже є інструменти для цього, наприклад, директива щодо газу та енергетиці. І якщо я стану главою Єврокомісії, я ще раз розгляну їх і варіанти вплинути на цей проект на його вже дуже просунутій стадії. Але моя позиція зрозуміла: «Північний потік – 2» суперечить європейським інтересам і повинен бути заблокований».

Тим часом, за інформацією газети Financial Times (FT), консорціум Nord Stream 2 може вивести з-під юрисдикції Євросоюзу більшу частину споруджуваного другого газопроводу по дну Балтійського моря. Керівництво проекту «Північний потік – 2» розглядає можливість створення окремої компанії, яка буде володіти і управляти останньою ділянкою газопроводу.

Подібний крок підірве плани ЄС контролювати весь проект вартістю 9,5 мільярда доларів, зазначає далі газета. При такому розвитку подій правила Євросоюзу будуть поширюватися лише на розташований в територіальних водах ФРН ділянку «Північного потоку – 2» протяжністю близько 50 км, а інша частина газопроводу - майже 1200 км - залишиться за межами європейської юрисдикції.

Джерело: Deutsche Welle