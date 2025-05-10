Кардинал із України розповів, як обирали нового Папу Римського

«Це був найкращий час у моєму житті», – сказав Микола Бичок

Кардинал родом з України Микола Бичок розповів, що обрання нового Папи Римського не схоже на голлівудський фільм «Конклав». Про це пише «Главком» із посиланням на Guardian.

Бичок, якого свого часу Папа Франциск призначив єпископом Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ, назвав конклав найяскравішою подією свого життя. Він пожартував, що це також було полегшенням, адже він відключився від зовнішнього світу.

«Це був найкращий час у моєму житті, – сказав він журналістам з усмішкою та додав: – Просто спробуйте… спробуйте вимкнути телефон хоча б на 24 години – мій телефон був вимкнений два з половиною дні».

Водночас єпископ розповів, що весь процес не був схожий на оскароносний фільм «Конклав», який детально описує політичні махінації, що стоять за вибором Папи.

«Я дивився фільм, але насправді він був суперечливим… особливо щодо молитви. Ви бачили в цьому фільмі, як хтось із кардиналів молиться? Жодного разу, що в голлівудському стилі», – зазначив Бичок.

Раніше Politico писало, що деякі кардинали, які обирали нового Папу Римського, ще перед конклавом переглядали однойменний фільм, щоб зрозуміти, як усе відбувається.

8 травня новим Папою Римським оголосили Роберта Прево зі США. Він прийняв ім'я Лев XIV. Це перший американський понтифік в історії. Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп вже привітали з обранням американського Папу Римського.

69-річний Роберт Превост – американець, який провів більшу частину своєї кар'єри як місіонер у Перу і відносно невідомий на світовій арені. «Главком» розповідає, що відомо про нового Папу Римського.

Незадовго до цього, з димаря Сикстинської капели у Ватикані пішов білий дим. Це означало, що під час голосування кардинали обрали нового Папу Римського.

У перший день конклаву з димаря йшов чорний дим, що означало, що кардинали не змогли дійти згоди. Перед початком конклаву кардинали склали урочисті присяги про дотримання суворої таємниці – її порушення карається відлученням від церкви.