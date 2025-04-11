«Чув про речі і гірші»: Трамп відповів на рішення Китаю обмежити імпорт фільмів

Китай забороняє голлівудські фільми, проте Трамп реагує на ситуацію спокійно

Китай обмежує імпорт фільмів з Голлівуду на тлі запровадження американським президентом Дональдом Трампом мита 145% на китайські товари в США, заявило Національне управління кінематографу КНР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

«Ми керуватимемося ринковими принципами, поважатимемо вибір глядачів і скоротимо кількість американських фільмів, що ввозяться. Китай є другим за величиною кіноринком у світі», – йдеться в повідомленні.

Президент Дональд Трамп також відреагував на рішення Китаю обмежити імпорт американських фільмів на тлі загострення торгової боротьби. «Мені здається, я чув і про гірші речі», – сказав він на засіданні Кабінету міністрів у четвер, викликавши сміх його секретарів, які його оточували.

Як пояснюють журналісти, цього скорочення в КНР дозволено купувати лише 10 голлівудських фільмів на рік. За словами експерта з кіноіндустрії Кріса Фентона, обмеження Китаю щодо фільмів американського виробництва – це «дуже гучний спосіб заявити про відплату з майже нульовою шкодою для Китаю».

За його словами, на китайському кіноринку частка касових зборів голлівудських стрічок становить лише 5%, а студії із США отримують від продажу квитків у Китаї лише чверть.

Нагадаємо, навесні США розпочали «тарифну війну» з Китаєм: усе почалося з введення мита в 10%, оскільки Трамп звинуватив КНР у тому, що з країни до США потрапляє наркотик фентаніл, і до 10 квітня закінчилося тарифом 145%. Американський президент говорив, що Китай обкрадає США, вказуючи на торговельний дефіцит. Глава американського Мінфіну Скотт Бессент зазначав, що американська сторона експортує до Китаю лише п'яту частину від того обсягу товарів, які надходять із КНР до США, і тому мито – це програшна ситуація для Пекіна.

Китай відповів на американські заходи митом 84%. У МЗС республіки заявили, що США використовують тарифи як економічну зброю та відстоюють свої інтереси за рахунок інших країн, що порушує правила Світової організації торгівлі та завдає серйозної шкоди світовій торговій системі. Також там підкреслили, що КНР «не боїться воювати» у такому торговому конфлікті.

Крім мит, США розглядають можливість делістингу китайських акцій із американських бірж. Такого розвитку подій допускав Бессент. Журналіст Fox Чарльз Гаспаріно з посиланням на джерела у Білому домі повідомляв, що адміністрація Трампа рухається до такого кроку на тлі ескалації тарифної війни, і такий сценарій можливий з погляду американського законодавства.

До слова, Китай є основним постачальником електроніки та деяких інших товарів у США, що може несприятливо вплинути на американських споживачів через введення взаємних мит країнами.