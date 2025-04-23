В Єрусалимі зустрілися учасники майбутнього конклаву з виборів Папи Римського

Український кардинал Микола Бичок зустрівся патріархом католицької церкви Єрусалима

Сьогодні, 23 квітня, латинський патріарх Єрусалиму П'єрбаттіста Піццабалла та український кардинал Микола Бичок, правлячий Архиєрей Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла, провели зустріч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УГКЦ.

Кардинали обговорили майбутні події в житті церкви, зокрема тему конклаву (збори, на яких кардинали-виборці, кожен з яких теоретично має шанси бути обраним, обирають папу Римського, – «Главком»), в якому незабаром візьмуть участь.

«Оскільки мій візит до Єрусалиму був присвячений молитві за мир в Україні, я попросив патріарха підтримати наш український народ своїми молитвами тут, у цьому особливому місці – серці християнства», – сказав владика Бичок.

На завершення зустрічі до присутніх приєдналися дипломатичні представники та лідери різних церков, і всі разом урочистою ходою вирушили до храму Гробу Господнього.

У базиліці Гробу Господнього була відслужена заупокійна Свята Меса, яку очолив кардинал П'єрбаттіста Піццабалла. Співслужив йому кардинал Бичок, який також молився за мир в Україні.

«На Месу зібралася велика спільнота вірян: єпископи, священники, монашество та миряни – об'єднані вірою, надією та вдячністю Господу за дар Папи Франциска і за його батьківське служіння Вселенській Церкві», – йдеться у повідомленні.

Завершальною частиною заходу став чин співчуття в Патріаршому домі. Під час нього члени дипломатичного корпусу, представники монаших спільнот та інших церков, зокрема православних патріархатів, висловили свої співчуття з приводу смерті Папи Франциска.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

Зауважимо, процес обрання нового Папи, відомий як конклав, розпочнеться в травні. Голосування буде таємним і проходитиме за зачиненими дверима. Кардинали, яким не виповнилося 80 років, зберуться у Сикстинській капелі, де вони голосуватимуть за нового понтифіка. Якщо жоден кандидат не набере дві третини голосів, голосування повторюватиметься до моменту визначення переможця.

Як відомо, серед потенційних наступників Франциска називають кілька видатних кардиналів.