Каталонці протестують через візит короля Іспанії

Це перший візит короля після референдуму про незалежність регіону

У Барселоні (Іспанія) під час візиту короля Філіпа VI відбулися протести. Про це повідомляє ВВС. Це перша поїздка короля до Каталонії після проведення референдуму за відокремлення регіону, який відбувся в жовтні 2017 року. Відзначається, що монарх прибув на «Всесвітній мобільний конгрес» (MWC), який є однією з головних щорічних



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ВВС Фото з місця протестів

Це перший візит короля після референдуму про незалежність регіону

У Барселоні (Іспанія) під час візиту короля Філіпа VI відбулися протести. Про це повідомляє ВВС.

Це перша поїздка короля до Каталонії після проведення референдуму за відокремлення регіону, який відбувся в жовтні 2017 року.

Відзначається, що монарх прибув на «Всесвітній мобільний конгрес» (MWC), який є однією з головних щорічних ділових подій у Барселоні.

Незадоволені візитом Філіпа VI каталонці зібралися біля будівлі, де відбувається конгрес, з антимонархічними гаслами. Між протестувальниками і поліцейськими, що стримували натовп, сталося кілька сутичок.

Зазначимо, що автономне співтовариство Каталонія 27 жовтня 2017 року оголосило про свою незалежність від Іспанії. Раніше в регіоні провели референдум про незалежність, невизнаний владою королівства. Після розгляду декларації про незалежність Каталонії, конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про її скасування.

Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії, центральний уряд запровадив пряме управління регіоном і призначив парламентські вибори, на яких перемогли прихильники незалежності.

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