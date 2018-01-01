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    Каталонці протестують через візит короля Іспанії

    Це перший візит короля після референдуму про незалежність регіону
    У Барселоні (Іспанія) під час візиту короля Філіпа VI відбулися протести. Про це повідомляє ВВС. Це перша поїздка короля до Каталонії після проведення референдуму за відокремлення регіону, який відбувся в жовтні 2017 року. Відзначається, що монарх прибув на «Всесвітній мобільний конгрес» (MWC), який є однією з головних щорічних
    • Сьогодні, 10:31
    • Розсилка
    Фото з місця протестів
    ВВС
    Фото з місця протестів

    Це перший візит короля після референдуму про незалежність регіону

    У Барселоні (Іспанія) під час візиту короля Філіпа VI відбулися протести. Про це повідомляє ВВС.

    Це перша поїздка короля до Каталонії після проведення референдуму за відокремлення регіону, який відбувся в жовтні 2017 року.

    Відзначається, що монарх прибув на «Всесвітній мобільний конгрес» (MWC), який є однією з головних щорічних ділових подій у Барселоні.

    Незадоволені візитом Філіпа VI каталонці зібралися біля будівлі, де відбувається конгрес, з антимонархічними гаслами. Між протестувальниками і поліцейськими, що стримували натовп, сталося кілька сутичок.

    Зазначимо, що автономне співтовариство Каталонія 27 жовтня 2017 року оголосило про свою незалежність від Іспанії. Раніше в регіоні провели референдум про незалежність, невизнаний владою королівства. Після розгляду декларації про незалежність Каталонії, конституційний суд Іспанії ухвалив рішення про її скасування.

    Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії, центральний уряд запровадив пряме управління регіоном і призначив парламентські вибори, на яких перемогли прихильники незалежності. 

    Читайте також: Історія сепаратизму: чому Каталонія відокремлює себе від Іспанії

    суд історія вибори Конституційний суд референдум незалежність Іспанія
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