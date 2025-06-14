Іран випустив по Ізраїлю сотні ракет під час двох хвиль обстрілу

Під час першої хвилі ракетної атаки Повітряні сили Ізраїлю більшість з них було перехопили

Іран запустив третю хвилю ракет по території Ізраїлю. Про це повідомляє ЦАХАЛ, передає «Главком».

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що нещодавно по всій території Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги після виявлення запуску ракет з боку Ірану. Вони закликали громадськість дотримуватись інструкцій Командування тилу.

«ВПС Ізраїлю вживають заходів для перехоплення та нанесення ударів у відповідь для нейтралізації загроз», – йдеться у повідомленні.

Clash Report повідомляє, що одна з іранських ракет влучила у 50-поверхову будівлю в Тель-Авіві.

Раніше у повідомленні ЦАХАЛ йшлося, що Іран випустив менше сотні ракет, з території Ірану по Ізраїлю було здійснено два залпи ракет класу «земля-земля».

«Більшість ракет успішно перехопили системи ППО або вони не досягли цілей. Є кілька влучань по будівлях, частина з яких наслідок падіння уламків перехоплених ракет», –написали в ЦАХАЛ.

Удари Ірану по Ізраїлю

Увечері 13 червня стало відомо, що Тегеран запустив понад 100 балістичних ракет по території Ізраїлю. Axios повідомило, що ізраїльські системи протиракетної оборони випустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати перехопити атаку.

Ізраїльський чиновник уточнив, що американські війська також допомагають Ізраїлю перехоплювати ракети.

Міністр оборони Ізраїля Ісраель Кац заявив, що Іран перейшов червоні лінії, коли наважився запустити ракети по цивільних населених пунктах в Ізраїлі. Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу у вечірньому відео звернувся безпосередньо до іранського народу, закликавши «встати, щоб ваші голоси почули».

Він сказав, що Ізраїль бореться не проти людей, а проти іранського уряду і цей режим, за його словами, ніколи не був слабшим.

За даними ЦАХАЛ, під час обстрілу з боку Ірану було випущено менше ніж 100 ракет. Більшість ракет були збиті або не досягли цілей, але є декілька влучань.

Ізраїль атакував Іран

У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Згодом стало відомо, що Ізраїль готував операцію з жовтня 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою».

Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.