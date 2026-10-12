Хусити знову атакували термінал аеропорту в Саудівській Аравії

Пил та уламки в міжнародному аеропорту імені короля Халіда після суботньої атаки

Внаслідок атаки 11 людей отримали поранення

Підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити завдали чергового удару по пасажирському терміналу Міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Внаслідок влучання в Термінал 4 загинула одна людина, ще 11 отримали поранення, а сили ППО перехопили крилату ракету поблизу об'єкта. Ця атака сталася наступного дня після суботнього обстрілу того ж аеропорту, який забрав життя 13 осіб і призвів до поранення понад 300 цивільних.

Паралельно влада Саудівської Аравії підтвердила удар по аеропорту в Даммамі, через що посольство Британії закликало громадян утриматися від поїздок до регіону. У відповідь на ескалацію Ер-Ріяд перевів школи на дистанційне навчання та залучив союзників. Пакистан і Туреччина активували пакт про взаємну оборону, а Велика Британія погодилася забезпечити дозаправляння винищувачів-перехоплювачів. Через вичерпання запасів ракет ППО саудівське керівництво також звернулося по військову допомогу до Франції та Єгипту.

Загострення конфлікту загрожує прямою військовою залученістю США, адже Дональд Трамп вже заявив про розгляд можливості приєднання до військової кампанії проти хуситів. Міжнародна спільнота, зокрема ООН та Єврокомісія, засудила дії повстанців, а аналітики застерігають, що подальша ескалація біля протоки Баб-ель-Мандеб ставить під загрозу світові поставки нафти й комерційне судноплавство.

Нагадаємо, підтримуване Іраном єменське угруповання хуситів здійснило вже третю за тиждень атаку на Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді.

Внаслідок удару загинуло щонайменше 12 осіб, серед яких громадяни Саудівської Аравії, США, Бангладеш, Йорданії, Палестини, Сирії, Судану та Єгипту, а ще 309 людей отримали поранення. Напад стався без спрацювання систем тривоги, що спричинило обвал частини стелі в терміналі, паніку та переповнення місцевих лікарень.

До слова, Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан домовилися про негайне задіяння механізму колективного стримування для захисту Королівства від атак єменських хуситів.

За підсумками екстреної зустрічі Стратегічного політичного та оборонного комітету Альянсу оборони Мекки в Ер-Ріяді країни заявили про готовність до швидкого розгортання узгодженого військового контингенту. Сторони наголосили, що безпека кожного з учасників угоди є спільною, а першим генеральним секретарем альянсу призначили пакистанського генерал-лейтенанта у відставці Наумана Махмуда.