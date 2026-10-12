Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Човен із мігрантами перекинувся біля Джибуті: загинуло 139 людей, серед них є діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Човен із мігрантами перекинувся біля Джибуті: загинуло 139 людей, серед них є діти
Човен перекинувся поблизу Гухере
фото: Міжнародна організація з міграції

На борту судна перебували понад 305 осіб

Щонайменше 139 мігрантів, серед яких 15 дітей, загинули внаслідок аварії човна біля узбережжя Джибуті. Ще близько 84 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На борту судна перебували понад 305 осіб. Човен прямував із Джибуті до Ємену. Він перекинувся поблизу Гухере, на північ від Обока – портового міста в Джибуті – в ніч з 8 на 9 жовтня.

Човен із мігрантами перекинувся біля Джибуті: загинуло 139 людей, серед них є діти фото 1
фото: Міжнародна організація з міграції

Близько 82 осіб вижили після аварії. «Наші команди працюють на місці разом із місцевою владою, щоб надати екстрену допомогу. Ця трагедія є суворим нагадуванням про небезпеки, з якими стикаються мігранти на цьому міграційному коридорі у пошуках економічних можливостей», – сказав керівник місії Міжнародної організації з міграції у Джибуті Александр Коіссак.

Джибутійська влада продовжує пошуково-рятувальні операції, а також місцеві органи влади надають медичну допомогу тим, хто вижив, та організовують поховання загиблих.

Раніше 60 осіб загинуло в Нігерії після аварії перевантаженого човна. Човен, на борту якого було понад 100 пасажирів, перекинувся після того, як натрапив на затоплений пеньок дерева поблизу громади Гаусава в районі Боргу.

Теги: мігранти Ємен корабль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єменські хусити під час мобілізаційної кампанії у Сані, 10 вересня 2026 року
Хусити стрімко просуваються у Ємені. Чому це загрожує світовій торгівлі?
13 вересня, 12:13
Пов'язані з Іраном хусити рухаються поруч зі знищеним транспортним засобом
Reuters: Удари Саудівської Аравії та атаки хуситів посилюють війну на Близькому Сході
17 вересня, 05:50
Китай просить Іран допомогти стримати хуситів
Китай закликав Іран стримати єменських хуситів – Reuters
18 вересня, 02:58
Підтримувані Іраном хусити заявили, що захопили місто Моча в провінції Таїз
Венс висловив занепокоєння територіальними здобутками хуситів у Ємені
15 вересня, 11:14
Литовські прикордонники шукали мігрантів у лісі з гелікоптера та зі службовими собаками
Литва знову затримала мігрантів, які намагалися потрапити з Білорусі
4 жовтня, 03:52
Рашад Мухаммед аль-Алімі, президент уряду, що діє за підтримки Саудівської Аравії, виступає на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку у 2025 році
На Близькому Сході загострення: Ємен оголосив про масштабну військову операцію проти хуситів
5 жовтня, 00:02
Урядові сили Ємену патрулюють дорогу на військовому пікапі
Reuters: Війська Ємену витіснили хуситів з Баб-ель-Мандебської протоки
6 жовтня, 02:37
У Конгресі закликають продовжити захист для українців ще на 18 місяців
Захист українців від депортації опинився під питанням – Politico
9 жовтня, 06:05
Пожежа у столичному аеропорту Саудівської Аравії
Хусити вдарили по аеропорту у Саудівській Аравії: 12 загиблих, сотні поранених
Вчора, 02:02

Соціум

Росія та її союзники розпочали військові навчання у Білорусі
Росія та її союзники розпочали військові навчання у Білорусі
Човен із мігрантами перекинувся біля Джибуті: загинуло 139 людей, серед них є діти
Човен із мігрантами перекинувся біля Джибуті: загинуло 139 людей, серед них є діти
Хусити знову атакували термінал аеропорту в Саудівській Аравії
Хусити знову атакували термінал аеропорту в Саудівській Аравії
Атака на датацентр заблокувала кошти росіян «Яндекса» на невизначений термін
Атака на датацентр заблокувала кошти росіян «Яндекса» на невизначений термін
Трамп запропонував перейменувати на свою честь океан
Трамп запропонував перейменувати на свою честь океан
У Танзанії пасажирський літак зіткнувся із зеброю
У Танзанії пасажирський літак зіткнувся із зеброю

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
160K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua