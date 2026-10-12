Човен із мігрантами перекинувся біля Джибуті: загинуло 139 людей, серед них є діти

На борту судна перебували понад 305 осіб

Щонайменше 139 мігрантів, серед яких 15 дітей, загинули внаслідок аварії човна біля узбережжя Джибуті. Ще близько 84 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На борту судна перебували понад 305 осіб. Човен прямував із Джибуті до Ємену. Він перекинувся поблизу Гухере, на північ від Обока – портового міста в Джибуті – в ніч з 8 на 9 жовтня.

фото: Міжнародна організація з міграції

Близько 82 осіб вижили після аварії. «Наші команди працюють на місці разом із місцевою владою, щоб надати екстрену допомогу. Ця трагедія є суворим нагадуванням про небезпеки, з якими стикаються мігранти на цьому міграційному коридорі у пошуках економічних можливостей», – сказав керівник місії Міжнародної організації з міграції у Джибуті Александр Коіссак.

Джибутійська влада продовжує пошуково-рятувальні операції, а також місцеві органи влади надають медичну допомогу тим, хто вижив, та організовують поховання загиблих.

Раніше 60 осіб загинуло в Нігерії після аварії перевантаженого човна. Човен, на борту якого було понад 100 пасажирів, перекинувся після того, як натрапив на затоплений пеньок дерева поблизу громади Гаусава в районі Боргу.