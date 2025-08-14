Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Хвиля протестів охопила Сербію: поліція застосувала сльозогінний газ для розгону людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Хвиля протестів охопила Сербію: поліція застосувала сльозогінний газ для розгону людей
Люди вийшли на вулиці протестувати проти уряду Сербії
скріншот з відео

Студентські протести в Сербії почалися ще в листопаді минулого року після обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому-Саді

У Сербії відбулася серйозна ескалація політичної кризи – антиурядові протести проти президента Александра Вучича переросли у прямі сутички з його прихильниками. Це сталося після понад дев’яти місяців безперервних акцій протесту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AP.

У північному місті Новий-Сад прихильники глави держави неодноразово кидали фаєри в демонстрантів біля офісу правлячої Сербської прогресивної партії. У відповідь протестувальники розбили вікна будівлі, яку швидко оточили підрозділи поліції з боротьби з заворушеннями.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич повідомив, що щонайменше один поліцейський зазнав поранень, і закликав «відновити закон і порядок».

У столиці Белграді тисячі людей також вийшли на вулиці. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону груп антиурядових активістів в одному з районів міста.

У Кралєво сили правопорядку розділили два табори, щоб запобігти прямим зіткненням. Масові акції також пройшли у Крагуєвці, Чачаку та Ніші. Станом на вечір середи серед протестувальників постраждалих не зафіксовано.

Студентські протести в Сербії почалися ще в листопаді минулого року після обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому-Саді, внаслідок чого загинули 16 людей. Трагедія спричинила хвилю звинувачень у корупції та нецільовому використанні коштів під час реалізації державних інфраструктурних проєктів.

Раніше ми писали, що чинний президент Сербії Александар Вучич, який керує країною з 2017 року, більше не збирається переобиратися на новий термін. Про це, як пише «Главком», політик заявив в Белграді після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє видання Kurir.

«Я політичний ветеран, я більше не можу балотуватися в президенти, і мені не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не диктатор, яким ви мене представляєте в австрійських ЗМІ, я завершу свою президентську кар’єру за півтора року», – сказав Вучич австрійському журналісту.

Теги: протест Сербія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Хвиля протестів охопила Сербію: поліція застосувала сльозогінний газ для розгону людей
Хвиля протестів охопила Сербію: поліція застосувала сльозогінний газ для розгону людей
США випробували свій зенітний FPV-дрон, який програє українським аналогам
США випробували свій зенітний FPV-дрон, який програє українським аналогам
Tesla планує постачати електроенергію у Велику Британію
Tesla планує постачати електроенергію у Велику Британію
Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ
Російський флот під тиском: удари України та втрата порту в Сирії послабили позиції РФ
РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters
РФ готується до нового випробування ядерного «Буревісника» – Reuters
Штраф до €600 за одне порушення. Майорка змінює правила для туристів
Штраф до €600 за одне порушення. Майорка змінює правила для туристів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9703
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
9248
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
8197
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
6099
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua