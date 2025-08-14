Хвиля протестів охопила Сербію: поліція застосувала сльозогінний газ для розгону людей

Люди вийшли на вулиці протестувати проти уряду Сербії

У Сербії відбулася серйозна ескалація політичної кризи – антиурядові протести проти президента Александра Вучича переросли у прямі сутички з його прихильниками. Це сталося після понад дев’яти місяців безперервних акцій протесту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AP.

У північному місті Новий-Сад прихильники глави держави неодноразово кидали фаєри в демонстрантів біля офісу правлячої Сербської прогресивної партії. У відповідь протестувальники розбили вікна будівлі, яку швидко оточили підрозділи поліції з боротьби з заворушеннями.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич повідомив, що щонайменше один поліцейський зазнав поранень, і закликав «відновити закон і порядок».

У столиці Белграді тисячі людей також вийшли на вулиці. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону груп антиурядових активістів в одному з районів міста.

У Кралєво сили правопорядку розділили два табори, щоб запобігти прямим зіткненням. Масові акції також пройшли у Крагуєвці, Чачаку та Ніші. Станом на вечір середи серед протестувальників постраждалих не зафіксовано.

Студентські протести в Сербії почалися ще в листопаді минулого року після обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому-Саді, внаслідок чого загинули 16 людей. Трагедія спричинила хвилю звинувачень у корупції та нецільовому використанні коштів під час реалізації державних інфраструктурних проєктів.

Раніше ми писали, що чинний президент Сербії Александар Вучич, який керує країною з 2017 року, більше не збирається переобиратися на новий термін. Про це, як пише «Главком», політик заявив в Белграді після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє видання Kurir.

«Я політичний ветеран, я більше не можу балотуватися в президенти, і мені не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не диктатор, яким ви мене представляєте в австрійських ЗМІ, я завершу свою президентську кар’єру за півтора року», – сказав Вучич австрійському журналісту.