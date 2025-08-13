«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін

Президент Сербії не має наміру змінювати конституцію країни, аби балотуватися знову

Чинний президент Сербії Александар Вучич, який керує країною з 2017 року, більше не збирається переобиратися на новий термін. Про це, як пише «Главком», політик заявив в Белграді після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє видання Kurir.

«Я політичний ветеран, я більше не можу балотуватися в президенти, і мені не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не диктатор, яким ви мене представляєте в австрійських ЗМІ, я завершу свою президентську кар’єру за півтора року», – сказав Вучич австрійському журналісту.

Президент Сербії додав, що й надалі братиме участь у політичному житті, але не уточнив про свої плани.

Зазначимо, згідно з основним законом Сербії, президент країни обирається на 5 років та не може бути обраним понад двох разів.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич категорично заперечив можливість запровадження його країною санкцій проти Російської Федерації.

«Главком» писав, як міністр фінансів Сербії Дарко Глішич переніс інсульт у прямому ефірі, під час ранкової програми на телеканалі Pink. Після того, як ведучий поставив йому запитання, Глішич не зміг відповісти, йому стало зле, і трансляцію перервали. Зараз політик відновлюється після операції в лікарні.

До слова, 1 листопада 2024 року в сербському місті Нові Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху. Залізничний вокзал у Нові Саді відкрився в липні 2024 року – після реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. На момент обвалу у деяких частинах вокзалу ще тривали будівельні роботи.

Зокрема, 21 березня 2025 року у Сербії помер юнак, який постраждав під час обвалу даху на залізничному вокзалі в місті Нові Сад. Він став 16-ю жертвою катастрофи, що спричинила масові протести по всій країні.

Після трагедії в Нові Саді у Сербії спалахнули масові протести. Їхні учасники звинувачували чинну владу у корупції та недбалості. На їхньому тлі парламент Сербії відправив у відставку уряд Мілоша Вучевича.

Учасники протестних акцій вимагали притягнути до відповідальності президента Александара Вучича. Сам він стверджував, що події у країні нагадують «український Майдан» і що «копія Майдану не пройде».