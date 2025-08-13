Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін
Термін повноважень Александара Вучича спливає у 2027 році
фото з відкритих джерел

Президент Сербії не має наміру змінювати конституцію країни, аби балотуватися знову

Чинний президент Сербії Александар Вучич, який керує країною з 2017 року, більше не збирається переобиратися на новий термін. Про це, як пише «Главком», політик заявив в Белграді після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє видання Kurir.

«Я політичний ветеран, я більше не можу балотуватися в президенти, і мені не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не диктатор, яким ви мене представляєте в австрійських ЗМІ, я завершу свою президентську кар’єру за півтора року», – сказав Вучич австрійському журналісту.

Президент Сербії додав, що й надалі братиме участь у політичному житті, але не уточнив про свої плани.

Зазначимо, згідно з основним законом Сербії, президент країни обирається на 5 років та не може бути обраним понад двох разів.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич категорично заперечив можливість запровадження його країною санкцій проти Російської Федерації

«Главком» писав, як міністр фінансів Сербії Дарко Глішич переніс інсульт у прямому ефірі, під час ранкової програми на телеканалі Pink. Після того, як ведучий поставив йому запитання, Глішич не зміг відповісти, йому стало зле, і трансляцію перервали. Зараз політик відновлюється після операції в лікарні.

До слова, 1 листопада 2024 року в сербському місті Нові Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху. Залізничний вокзал у Нові Саді відкрився в липні 2024 року – після реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. На момент обвалу у деяких частинах вокзалу ще тривали будівельні роботи.

Зокрема, 21 березня 2025 року у Сербії помер юнак, який постраждав під час обвалу даху на залізничному вокзалі в місті Нові Сад. Він став 16-ю жертвою катастрофи, що спричинила масові протести по всій країні.

Після трагедії в Нові Саді у Сербії спалахнули масові протести. Їхні учасники звинувачували чинну владу у корупції та недбалості. На їхньому тлі парламент Сербії відправив у відставку уряд Мілоша Вучевича.

Учасники протестних акцій вимагали притягнути до відповідальності президента Александара Вучича. Сам він стверджував, що події у країні нагадують «український Майдан» і що «копія Майдану не пройде».

Читайте також:

Теги: Сербія президент президент новости диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: Микола Хавронюк/Facebook
Чи посилює влада НАБУ і САП? Професор права розбирає законопроєкт президента Інтерв’ю
25 липня, 10:00
Вуличні протести в час війни вкрай небезпечні. Але інших шляхів не було...
Вуличні протести в час війни вкрай небезпечні. Але інших шляхів не було...
31 липня, 14:22
Виборці-республіканці виявляють обмежену підтримку дій президента щодо Китаю
Тарифи проти Китаю. Трамп отримав «червоні прапорці» від виборців
14 липня, 08:47
Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у зміні думки Трампа, «оскільки з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні»
Хто змінив думку Трампа щодо Путіна і війни в Україні – версія Німеччини
20 липня, 20:51
Путін налаштований на будівництво ядерних підводних човнів
Путін вимагає будувати більше ядерних субмарин
25 липня, 09:09
Німецька армія поповнюватиметься молоддю
Німеччина створить найсильнішу армію в Європі: подробиці від Financial Times
25 липня, 14:00
Зеленський заслухав доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка
НАБУ і САП викрили на хабарі нардепа, очільника міської адміністрації, військових
2 серпня, 17:20
Президент Сербії Александар Вучич відвідує у лікарні міністра фінансів Дарко Глішича, який переніс інсульт
Міністр фінансів Сербії переніс інсульт у прямому ефірі
10 серпня, 18:31
Деяким виплатять кошти на проходження опалювального сезону
Деякі домогосподарства отримають майже по 20 тис грн: на що їх можна витратити
11 серпня, 15:51

Політика

«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін
«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
Макрон повідомив, чого хоче домогтися Трамп під час зустрічі з Путіним
Макрон повідомив, чого хоче домогтися Трамп під час зустрічі з Путіним
Україна готова обговорювати територіальні питання – Мерц
Україна готова обговорювати територіальні питання – Мерц

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9023
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
6613
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
3934
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
3120
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua