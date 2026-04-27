Кім Чен Ин показав музей із захопленою технікою ЗСУ

Єгор Голівець
На відкритті був міністр оборони РФ, експозицію присвятили боям на Курщині

У Північній Кореї відкрили музей, де виставили техніку, яку Росія заявляє як захоплену у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Офіційна назва об’єкта — Меморіальний музей бойових подвигів закордонних військових операцій. У виставковій частині зібрали різні зразки техніки, які, за твердженням російської сторони, були захоплені на полі бою в Україні. Серед них – танки Leopard 2A4 і M1A1 Abrams, бойові машини піхоти Marder, бронемашини AMX-10RC, бронетранспортери VAB, а також техніка з підвищеним протимінним захистом, зокрема турецькі Kirpi.

На відкритті музею був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин. Поруч із ним стояв міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов, який прибув до Північної Кореї разом із делегацією.

За інформацією північнокорейських медіа, музей присвячений участі військових КНДР у бойових діях у Курській області Росії. Будівництво комплексу контролювали на найвищому рівні. Ще 14 лютого 2026 року Кім Чен Ин особисто відвідав майданчик, оглянув роботи та дав вказівки щодо оформлення музею. До створення об’єкта залучили підрозділи Корейської народної армії.

Нагадаємо, що Росія та Північна Корея домовилися про нову угоду у сфері оборони, яка діятиме до 2031 року. Відомо, що російські високопосадовці відвідали Пхеньян, де обговорили подальше розширення військової співпраці. Йдеться про візит міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова та голови Держдуми, які провели переговори з керівництвом КНДР і військовими посадовцями.

Читайте також:

Латвійська поліція затримала чоловіка через український прапор: що він накоїв?
Латвійська поліція затримала чоловіка через український прапор: що він накоїв?
Кім Чен Ин показав музей із захопленою технікою ЗСУ
Кім Чен Ин показав музей із захопленою технікою ЗСУ
Удар по ТЕС на Дніпропетровщині. СБУ назвала адмірала, який віддав наказ на атаку
Удар по ТЕС на Дніпропетровщині. СБУ назвала адмірала, який віддав наказ на атаку
Дрон вдарив біля ЗАЕС. Загинув співробітник станції
Дрон вдарив біля ЗАЕС. Загинув співробітник станції
Названо три країни з найбільшими витратами на озброєння
Названо три країни з найбільшими витратами на озброєння
ISW: Україна знайшла прогалину у ППО РФ і наростила удари
ISW: Україна знайшла прогалину у ППО РФ і наростила удари

«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
