Росія і Північна Корея уклали нову оборонну угоду до 2031 року

Єгор Голівець
Москва відзначила участь КНДР у боях за Курщину
Співпрацю поглибили на тлі війни проти України, деталі домовленостей не розкрили

Росія та Північна Корея домовилися про нову угоду у сфері оборони, яка діятиме до 2031 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання DW.

Відомо, що російські високопосадовці відвідали Пхеньян, де обговорили подальше розширення військової співпраці. Йдеться про візит міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова та голови Держдуми, які провели переговори з керівництвом КНДР і військовими посадовцями.

Під час зустрічей сторони погодили новий план співпраці у сфері оборони на період 2027-2031 років. Деталі домовленостей наразі не розкриваються.

У межах візиту російська делегація також взяла участь у пам’ятних заходах у Пхеньяні та відкрила меморіал північнокорейським військовим, які загинули в боях проти Збройних сил України.

Крім того, російська сторона відзначила нагородами військовослужбовців КНДР, які брали участь у бойових діях на території Курської області.

Раніше у Пхеньяні міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев провів переговори з очільником громадської безпеки КНДР Пан Ду Собом. 

Під час зустрічі російська сторона подякувала Пхеньяну за підтримку війни проти України та участь північнокорейських військових у боях на території Курської області.

