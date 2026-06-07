Українці масово залишають Польщу: куди вони переїжджають

За даними на вересень 2024 року, у Польщі офіційно працевлаштованими були близько 779 тисяч українців

Польський ринок праці досить швидко адаптується до змін і поступово заповнює кадрові прогалини за рахунок нових трудових мігрантів

У Польщі фіксують поступове скорочення кількості українців на ринку праці. Частина громадян України повертається додому, а частина переїжджає до країн Західної Європи у пошуках вищих зарплат і кращих умов працевлаштування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на WNP.pl.

Як розповів генеральний директор Worksol Group Міхал Солецький, польські роботодавці вже активно шукають заміну українським працівникам серед громадян країн Азії та Південної Америки.

За його словами, польський ринок праці досить швидко адаптується до змін і поступово заповнює кадрові прогалини за рахунок нових трудових мігрантів.

Попри відтік, громадяни України все ще становлять найбільшу частку серед іноземців, які працюють у Польщі.

За даними на вересень 2024 року, офіційно працевлаштованими були близько 779 тисяч українців. Водночас їхня частка на польському ринку праці поступово зменшується.

Загальна кількість іноземців, які працюють у Польщі, вже перевищила 1,17 млн осіб, що майже у шість разів більше, ніж десять років тому.

Наразі у Польщі працюють приблизно 30 тисяч громадян Колумбії та Філіппін. Також зростає кількість працівників із Непалу та Індії. Лише за перше півріччя 2024 року польська влада видала понад 173 тисячі дозволів на роботу, причому більшість із них отримали громадяни країн за межами Європи.

Найбільший попит традиційно зберігається на працівників складів і виробничих підприємств, операторів обладнання та персонал для виконання фізичної роботи.

У виданні зазначають, що частина українців, які виїхали до Західної Європи через вищі заробітки, у разі повернення до Польщі можуть зіткнутися зі зміненими умовами.

Зокрема, вакансії, які раніше займали українські працівники, вже можуть бути заповнені громадянами інших держав.

Раніше українка з Маріуполя Лєра Виноградова мешкає у Польщі. Вона поскаржилася на вартість нерухомості у Польщі, через що вона тривалий час не може придбати власне житло.

Нагадаємо, від початку російської агресії у 2014 році за кордон виїхали вже близько 8,5 мільйона українців, а для повернення цих людей додому необхідно створити надійні безпекові та соціальні умови.