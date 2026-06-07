Путін поводиться все більш дивно, це лякає до нестями – The Independent

Хоча Путін, як і раніше, при владі, але коло його радників та ідеологів звужується і старіє

Експерти заявляють про очевидне погіршення психічного та фізичного стану російського диктатора

На економічному форумі в Санкт-Петербурзі російський резидент Володимир Путін виглядав хворим, при цьому його заяви про війну в Україні були далекими від істини і досить дикими, з огляду на поточну ситуацію на полі бою. Як інформує «Главком», про це пише The Independent.

Так, Путін заявив, що Росія перемагає на полі бою в Україні, а бізнес і економіка процвітають як всередині країни, так і за кордоном. Він також стверджував, що війну можна і потрібно виграти, і що Росія хоче отримати частини чотирьох областей України, які її армії не вдалося повністю захопити.

Як зазначає видання, Путін наслідує Трампа у своїй непередбачуваності, і це робить його все більш небезпечним. Як зазначила радниця президентів США з питань Росії Фіона Хілл, Путін стає «дивнішим», але його не варто списувати з рахунків.

Відсутність прогресу в Україні підштовхує Путіна до нових дій і провокацій. Він тепер зображує Європу як головного агента Зеленського – російські державні ЗМІ звинувачують європейських військових і промисловість у наданні флотів безпілотників, що підтримують українську військову машину.

«Це підвищує ризик інсценування Росією «операцій під чужим прапором» для виправдання поширення війни на Білорусь і далі на країни Балтії та Східні Балкани, що означало б напад на партнерів по НАТО. Існують побоювання щодо інсценованих аварій на атомних електростанціях – а в Чорнобилі, де 1986 року сталася найбільша цивільна ядерна аварія сучасності, і в Запоріжжі останнім часом відбувалися військові дії», – прогнозує The Independent.

Видання зазначає, що, хоча Путін, як і раніше, при владі, але коло його радників та ідеологів звужується і старіє. До того ж вони не розробили жодної формули для перемоги у війні, досягнення перемир’я чи угоди:

«У міру того, як російське керівництво опиняється в психологічному глухому куті, зростає ризик, що воно вдасться до старих хитрощів – хімічної та біологічної зброї», – пише видання.

Пітер Франкопан, професор світової історії в Оксфорді, припустив, що крах режиму Путіна означатиме анархію на великих територіях Східної Росії – де, за його словами, «розташовано арсенали справді жахливих речей – і хто знає, що станеться», якщо вони опиняться на волі.

Найбільше занепокоєння викликають жахливі людські жертви з обох боків. Така ситуація не може тривати довго – і, ймовірно, Путін це розуміє: ще один привід для занепокоєння щодо його душевного стану та політичної спроможності, зазначається у статті.

«Я підозрюю, що саме тривожно очевидне погіршення психічного та фізичного стану російського лідера послужило приводом для попередження глави британських збройних сил про те, що зараз ми перебуваємо у більшій небезпеці, ніж будь-коли за все його життя», – пише оглядач The Independent Роберт Фокс.

Нагадаємо, Україна реалізує масштабний план із примусу Росії до миру, намагаючись втілити той самий задум з перерізання «сухопутного коридору в Крим», який провалився під час масштабного контрнаступу 2023 року. Тільки тепер Україна діє іншими методами і, схоже, досягає успіху.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський наприкінці травня передав російському диктатору Володимиру Путіну повідомлення через впливового російського олігарха. За словами джерел Financial Times, 21 травня Зеленський попросив Романа Абрамовича передати Путіну повідомлення про свою готовність зустрітися на двосторонньому саміті.