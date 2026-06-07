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Українські дрони фактично зупинили роботу аеропорту Сочі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українські дрони фактично зупинили роботу аеропорту Сочі
У аеропорту Сочі зібрався величезний натовп
фото: скріншот із відео

На приліт затримано 39 рейсів, на виліт –37, іще 17 скасовано

Українські дрони паралізували роботу аеропорту в Сочі. Тисячі людей не можуть вилетіти додому з п’ятниці через атаки українських БпЛА. За цей час аеропорт відкривали лише на вісім хвилин. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські медіа.

Через натовпи людей ламаються ліфти, хтось непритомніє – у залах неймовірна задуха. Пасажири скаржаться, що вільних стільців немає, люди лежать на підлозі на власних рушниках і килимках, інформаційні стійки забиті, табло порожні.

На приліт затримано 39 рейсів, на виліт –37, іще 17 скасовано.

У прес-службі аеропорту заявили, що пасажирів забезпечили водою та виставили додаткові місця для відпочинку й очікування рейсів. Людей намагаються додатково інформувати про затримки, рейси випускають у порядку черги. Ліфт зламався через перевантаження.

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня в окупованому Криму прогриміла серія вибухів та звуки стрілянини в кількох містах. За попередніми даними, зафіксовано влучання у дві нафтобази.

Як відомо, українські захисники взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив третій окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

«Оператори БпЛА третього полку ССО взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху окупантів до Криму. Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар», – йдеться у повідомленні.

Також у ніч проти 4 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. 

Місцеві жителі повідомили про масовану атаку безпілотників. Роботу протиповітряної оборони та звуки вибухів фіксували у Севастополі, Сімферополі та у районах військових аеродромів: «Бельбек», «Саки» (Новофедорівка) та «Гвардійське».

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Теги: аеропорт росія дрон

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