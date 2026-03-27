Країни уклали кілька угод про співпрацю в дипломатії, сільському господарстві, освіті та охороні здоров’я

Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Документ підписали під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Пхеньяні в четвер, 26 березня. Країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.

За словами Кім Чен Ина, візит Лукашенка до Пхеньяну мав велике значення для зміцнення двосторонніх відносин між країнами. Своєю чергою, Лукашенко заявив, що відносини між країнами «розвиваються дуже швидкими темпами», і підкреслив, що керівники обох держав поділяють спільні погляди на міжнародні справи.

Як відомо, Лукашенко прибув до КНДР 25 березня на запрошення Кім Чен Ина. Це його перший візит до Пхеньяну. Раніше він зустрічався з Кім Чен Ином у вересні 2025 року на території Китаю.

Північнокорейський диктатор під час зустрічі висловив «солідарність і повну підтримку» Білорусі та заявив, що обидві країни дотримуються схожої позиції з «багатьох питань» міжнародного порядку денного. Кім Чен Ин також заявив, що відносини Білорусі та Північної Кореї «мають давні традиції та історію».

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував Кім Чен Ину білоруський автомат під час свого візиту до КНДР.