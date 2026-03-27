Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Країни уклали кілька угод про співпрацю в дипломатії, сільському господарстві, освіті та охороні здоров’я

Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Документ підписали під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Пхеньяні в четвер, 26 березня. Країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.

За словами Кім Чен Ина, візит Лукашенка до Пхеньяну мав велике значення для зміцнення двосторонніх відносин між країнами. Своєю чергою, Лукашенко заявив, що відносини між країнами «розвиваються дуже швидкими темпами», і підкреслив, що керівники обох держав поділяють спільні погляди на міжнародні справи.

Як відомо, Лукашенко прибув до КНДР 25 березня на запрошення Кім Чен Ина. Це його перший візит до Пхеньяну. Раніше він зустрічався з Кім Чен Ином у вересні 2025 року на території Китаю.

Північнокорейський диктатор під час зустрічі висловив «солідарність і повну підтримку» Білорусі та заявив, що обидві країни дотримуються схожої позиції з «багатьох питань» міжнародного порядку денного. Кім Чен Ин також заявив, що відносини Білорусі та Північної Кореї «мають давні традиції та історію».

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подарував Кім Чен Ину білоруський автомат під час свого візиту до КНДР.

Теги: Білорусь Північна Корея Кім Чен Ин Олександр Лукашенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua