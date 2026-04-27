CNN: Росія посилює репресії та відроджує радянські методи контролю

glavcom.ua
Росія забороняє популярні платформи соціальних мереж, такі як Facebook та Instagram, і наполягає на тому, щоб державний месенджер MAX став основним порталом цифрових послуг для населення

Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну російський державний апарат перейшов до фази максимально агресивного внутрішнього контролю. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Попри певні економічні успіхи, зумовлені високими цінами на нафту через конфлікт на Близькому Сході, Кремль розгортає масштабну хвилю політичних переслідувань, яка дедалі більше нагадує радянські часи. Одним із найгучніших інцидентів останнього часу стали обшуки у видавництві «Ексмо» та його підрозділі «Popcorn Books», де влада ініціювала справу за статтею про «пропаганду ЛГБТК», зосередивши увагу на бестселері «Літо в піонерській галстуці». Після того як Верховний суд РФ визнав «міжнародний рух ЛГБТК» екстремістською організацією, видавнича діяльність опинилася під загрозою реальних термінів ув'язнення, а саме видавництво «Popcorn Books» було примусово закрите.

Паралельно з цим репресивна машина продовжує тиск на незалежні медіа та правозахисні інституції. Поліція провела нові обшуки в редакції «Нової газети», затримавши журналіста Олега Ролдугіна, що фактично витісняє залишки вільної преси на повне маргінальне узбіччя. Водночас Верховний суд РФ визнав найстарішу правозахисну організацію «Меморіал» екстремістською, що, за оцінкою ООН, означає криміналізацію будь-якої діяльності у сфері захисту прав людини в Росії. Влада також активно обмежує цифрові свободи, блокуючи світові соцмережі та нав’язуючи державний месенджер MAX як єдиний портал послуг для населення.

Росія також відверто повертається до символізму епохи сталінізму, зокрема перейменувавши Академію ФСБ на честь засновника радянської таємної поліції Фелікса Дзержинського. По всій країні демонтують пам'ятники жертвам політичних репресій та осквернюють меморіали, присвячені розстріляним польським військовополоненим у Катині, що вже викликало офіційні протести з боку Польщі та країн Балтії. Поки життя пересічних росіян ускладнюється через постійні цифрові збої, Володимир Путін демонструє публічну байдужість, називаючи масштабні перебої в інтернеті «оперативною роботою» та закликаючи громадян звикати до незручностей воєнного часу. Таким чином, Росія активно трансформується у закриту тоталітарну державу, де придушення будь-якого вільнодумства та реабілітація каральних органів минулого стали офіційним курсом.

Як відомо, Росія вже зараз веде підготовку до можливого конфлікту з країнами Балтії на інформаційному рівні, формуючи відповідне тло для виправдання майбутніх дій. 

Аналітики зазначають, що Кремль послідовно просуває наративи, які мають переконати аудиторію в нібито агресивних намірах НАТО. Таким чином Москва намагається представити себе стороною, яка «змушена реагувати», хоча саме Росія веде війну проти України.

