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Пєсков розкрив, як Путіну вручали лист від Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Пєсков розкрив, як Путіну вручали лист від Зеленського
Пєсков заявив, що Зеленський міг просто передати лист Путіну, а не повідомляти про це привселюдно
фото з відкритих джерел

У Кремлі заявили, що лист президента України був переданий диктаторові у звичайному службовому порядку

Речник Кремля Дмитро Пєсков поскаржився, що президент України Володимир Зеленський міг просто передати лист російському диктатору Володимиру Путіну, а не повідомляти про це привселюдно. Як інформує «Главком», про це він заявив в інтерв’ю пропагандистам.

«Відкритий лист Зеленського Путіну показали в установленому порядку. Ми – чиновники, все робимо в установленому порядку. Якщо Зеленський хотів передати листа Путіну, він міг би просто це зробити, а не оголошувати про це. Якщо хочеш передати листа – передай. Якщо використовуєш мегафон – не називай це листом», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, увечері 4 червня Офіс президента України оприлюднив відкритий лист Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. У зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни. За словами Зеленського, основною метою переговорів має стати пошук шляхів досягнення тривалого миру. Президент також заявив про готовність України оголосити припинення вогню на час проведення переговорів.

Окрім цього, українська сторона запропонувала провести масштабний обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх». На думку Зеленського, такий крок міг би стати важливим елементом процесу завершення війни. На лист українського президента відреагували і у Сполучених Штатах. Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив сам факт обговорення можливої зустрічі між сторонами.

Американський лідер наголосив, що Вашингтон доклав значних зусиль для створення умов, за яких такий діалог може відбутися. Водночас Кремль поки не повідомляв про готовність Путіна до особистої зустрічі із Зеленським або про можливі параметри таких переговорів.

Також російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) прокоментував лист від президента України Володимира Зеленського та виокремив абзац про свій вік, на який вказав у відкритому зверненні глава української держави. 

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Теги: путін Володимир Зеленський президент Дмитро Пєсков лист

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