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Російська авіація на Бєлгородщині вбила селянина власною бомбою

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Російська авіація на Бєлгородщині вбила селянина власною бомбою
Унаслідок падіння бомби загинув місцевий російський селянин
фото: скріншот з відео

Перехоплення розвідки: «ФАБ упав прямо в будинок – мужика вбило»

У неділю, 7 червня, стало відомо про черговий інцидент із так званим «нештатним сходженням» важкої фугасної авіабомби (ФАБ) з російського бомбардувальника у Бєлгородській області, що призвело до смерті місцевого селянина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки України.

Прикметно, що авіабомба не вибухнула, проте її величезна вага та швидкість падіння не залишили шансів власнику помешкання.

Черговий інцидент за участю літаків Су-34 або Су-35 окупантів зафіксовано в населеному пункті Дубове Бєлгородського району. Російські пілоти, які прямували для нанесення чергового авіаудару по Харківщині, не довезли смертоносний вантаж до кордону через технічну несправність або помилку екіпажу.

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В оприлюдненому Головним управлінням розвідки МОУ аудіоперехопленні місцевий житель емоційно описує подію своєму співрозмовнику, підтверджуючи хаос та безпорадність армії РФ у власному тилу.

«Ну, ФАБ упал, и прямо в дом – и мужика убило. Ну, придавило ФАБом, он не взорвался, а просто упал. Он, наверное, сорвался у них», – констатує росіянин.

За інформацією з перехоплених матеріалів, ФАБ пробив дах та перекриття приватного будинку селянина. Боєприпас не здетонував, проте за рахунок своєї колосальної кінетичної енергії та маси повністю зруйнував кімнату, де перебував чоловік.

Власник оселі загинув на місці від несумісних із життям травм – його буквально придавило важким корпусом нерозірваної авіабомби. Окупаційна місцева влада намагається ретельно приховати цей інцидент та замовчує реальні причини загибелі цивільного, аби не демонструвати низьку якість власного озброєння.

Нагадаємо, провідні військові аналітики та незалежні моніторингові місії доходять спільного висновку: російські війська втрачають доктринальний контроль над територіями, а ініціатива поступово переходить до рук Сил оборони України. Зокрема, зафіксовано суттєве уповільнення наступального темпу ворога на тлі розширення зони українських контрнаступальних дій.

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Теги: росія розвідка війна

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