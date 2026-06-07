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NASA попереджає про наближення потенційно небезпечниого астероїда

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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NASA попереджає про наближення потенційно небезпечниого астероїда
За даними NASA, довжина небесного об'єкта становить 151,5 метра
фото: скріншот

NASA назвали потенційну загрозу для Землі

Уже наступної п’ятниці, 12 червня, на відносно близькій за космічними мірками відстані від Землі пролетить великий астероїд, який підпадає під категорію об'єктів, що несуть теоретичну загрозу для людства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NASA.

Попри сувору класифікацію астрономів, реальної загрози зіткнення чи катастрофи цього разу немає – траєкторія польоту залишається цілком контрольованою.

Космічне тіло, яке прикувало до себе увагу астрономів усього світу, має офіційний індекс 530520 (2011LT17). Згідно з останніми розрахунками фахівців американського космічного відомства, довжина цього небесного гіганта становить 151,5 метра, що робить його порівнянним за розмірами з великим футбольним стадіоном або хмарочосом.

Максимальне зближення об'єкта з нашою планетою очікується вдень 12 червня. У цей момент відстань від астероїда до Землі становитиме майже 6,2 млн км. У масштабах Всесвіту це надзвичайно близька дистанція, проте для землян вона є абсолютно безпечною і в рази перевищує відстань від Землі до Місяця.

Багатьох громадян лякає саме формулювання космічного агентства щодо статусу небесного тіла. Проте науковці заспокоюють: статус «потенційно небезпечний об’єкт» (Potentially Hazardous Object) – це суто технічний термін, який використовується для автоматичної фільтрації та ретельного моніторингу великих тіл.

Вчені наголошують, що подібні прольоти відбуваються регулярно. Спеціальна програма NASA з відстеження навколоземних об'єктів (NEO) за допомогою мережі потужних наземних і космічних телескопів виявляє та каталогізує такі тіла заздалегідь.

Наразі жоден із відомих великих астероїдів не має прямого курсу на зіткнення із Землею у найближчі сто років.

Нагадаємо, небо над північно-східним узбережжям Сполучених Штатів Америки стало ареною для рідкісного та видовищного астрономічного явища. Потужний метеорит увійшов у щільні шари атмосфери Землі, спровокувавши яскравий спалах та надгучний звуковий удар, який налякав і водночас захопив мешканців кількох американських штатів.

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Теги: NASA астероїд Планета Земля

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