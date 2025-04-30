ЄС виділяє €910 млн на оборону: вперше оборонна промисловість України може бути залучена

Серед новообраних проєктів також є український Small UAS, який зосереджується на розробці передових повітряних систем на базі штучного інтелекту

Інвестиції спрямовані на усунення прогалин у ключових сферах оборони Європи

Єврокомісія інвестує €910 млн в рамках Європейського оборонного фонду (ЄОФ) на 2024 рік для створення сильної та інноваційної оборонної промисловості в Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єврокомісію.

Інвестиції спрямовані на усунення прогалин у ключових сферах оборони, таких як мобільність збройних сил та захист від безпілотних літальних апаратів, шляхом інновацій та співпраці між європейськими науковими та промисловими колами.

Також у Єврокомісії підкреслили, що вперше українські оборонні підприємства можуть брати участь у проєктах ЄОФ.

«Посилення співпраці між оборонними підприємствами України та Європи ґрунтується на зусиллях Бюро ЄС з інновацій в оборонній сфері в Києві, спрямованих на налагодження тісніших зв'язків та подальшу інтеграцію України в європейську оборонну промислову базу, що сприятиме зміцненню спільних цілей у сфері безпеки та інновацій», – зазначають у Єврокомісії.

З бюджетом у €7,3 млрд на 2021–2027 роки ЄОФ є основним інструментом ЄС для підтримки співробітництва в галузі оборонних досліджень і розробок. Він сприяє співпраці між компаніями будь-якого розміру та науково-дослідними установами в ЄС і Норвегії.

Цього року €45 млн з цього бюджету виділено на підтримку проривних технологій, покликаних істотно змінити або замінити існуючі оборонні продукти, концепції та можливості, часто за рахунок спрощення, зручності, доступності або економічності. Дев'ять із відібраних проєктів спрямовані на створення проривних технологій, таких як проєкт METASTEALTH, що розробляє матеріали нового покоління для стелс-технологій.

Серед новообраних проєктів також є український Small UAS, який зосереджується на розробці передових повітряних систем на базі штучного інтелекту. Інші приклади включають проєкт ENGRTII, який об'єднує понад 45 промислових гравців та дослідницьких організацій для розробки європейського гвинтокрила нового покоління до 2030 року. Інший проєкт, EUROSWEEP, створить спільну автономну європейську систему розмінування.

Після відбору переможних пропозицій Єврокомісія приступить до підготовки угод про надання грантів з консорціумами з метою підписання угод до кінця року.

«Реалізовані проєкти відіграватимуть важливу роль у формуванні майбутнього європейської оборони, сприянні створенню співпраці та інновацій в оборонній сфері та посиленні стратегічних можливостей ЄС протягом найближчих кількох років», – зазначають у Єврокомісії.

Нагадаємо, Євросоюз готовий визнати нереалістичними спроби позбутися домінування американських технологічних компаній через складність подолання їхньої багаторічної переваги в цій галузі.