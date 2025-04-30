Кім Чен Ин похизувався новим есмінцем

Розпочалися випробування систем озброєння багатоцільового есмінця КНДР

КНДР провела випробування бойової застосування систем озброєнь багатоцільового есмінця «Чве Рен», який минулого тижня був спущений на воду. Як пише «Главком» про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

Згідно з інформацією агентства, новітня корабельна система озброєння включає у себе потужні види ракетного озброєння – зокрема надзвукові та стратегічні крилаті ракети, а також тактичні балістичні ракети.

Наголошується, що перші випробування систем озброєнь есмінця пройшли 28 та 29 квітня. Зокрема, було проведено випробувальний пуск надзвукових крилатих ракет, стратегічних крилатих ракет та зенітних ракет, а також стрілянина зі 127-міліметрової автоматичної палубної гармати. Також було проведено випробування протикорабельної тактичної керованої зброї, палубних автоматичних гармат, димових гармат та гармат радіоперешкод.

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За даними агенства, за випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який наголосив, необхідність «прискорення ядерного озброєння ВМС для захисту держави та морського суверенітету від існуючих та потенційних загроз».

«Настав час прийняти відповідальний варіант прискорення ядерного озброєння військово-морського флоту, щоб захистити державу та морський суверенітет від наявної та майбутньої загрози», – заявив Кім Чен Ин.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».

Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку.