Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Кім Чен Ин похизувався новим есмінцем

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Кім Чен Ин похизувався новим есмінцем
Північна Корея провела перші випробування озброєння нового військового корабля
фото: kcna.kp

Розпочалися випробування систем озброєння багатоцільового есмінця КНДР

КНДР провела випробування бойової застосування систем озброєнь багатоцільового есмінця «Чве Рен», який минулого тижня був спущений на воду. Як пише «Главком» про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

Згідно з інформацією агентства, новітня корабельна система озброєння включає у себе потужні види ракетного озброєння – зокрема надзвукові та стратегічні крилаті ракети, а також тактичні балістичні ракети.

Наголошується, що перші випробування систем озброєнь есмінця пройшли 28 та 29 квітня. Зокрема, було проведено випробувальний пуск надзвукових крилатих ракет, стратегічних крилатих ракет та зенітних ракет, а також стрілянина зі 127-міліметрової автоматичної палубної гармати. Також було проведено випробування протикорабельної тактичної керованої зброї, палубних автоматичних гармат, димових гармат та гармат радіоперешкод.

5 фото
На весь екран

За даними агенства, за випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який наголосив, необхідність «прискорення ядерного озброєння ВМС для захисту держави та морського суверенітету від існуючих та потенційних загроз».

«Настав час прийняти відповідальний варіант прискорення ядерного озброєння військово-морського флоту, щоб захистити державу та морський суверенітет від наявної та майбутньої загрози», –  заявив Кім Чен Ин.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».

Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку.

Читайте також:

Теги: Північна Корея озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британський план передбачає надання кредитів на військові проєкти та придбання техніки для створення спільних стратегічних запасів
Британія пропонує Європі створити спільний фонд для закупівлі зброї – FT
2 квiтня, 21:22
У нових CRP-антенах для дрона «Герань-2» було знайдено лише два чипи американського виробництва
Розвідка вперше виявила в російській зброї компонент індійського виробництва
7 квiтня, 12:12
Ударні дрони виявляють ворожі цілі та знищують їх
Розвідка показала, як знищує командні пункти та техніку окупантів (відео)
1 квiтня, 10:44
2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари
Чому нові мита від США не поширюються на РФ? Відповідь Білого дому
3 квiтня, 06:19
Трамп знову заговорив про нову зброю США
США тримають у таємниці найпотужнішу зброю у світі – Трамп
10 квiтня, 18:09
Судно будується у портовому місті Нампхо на західному узбережжі Північної Кореї
Північна Корея будує найбільший військовий корабель в своєму арсеналі – CNN
14 квiтня, 23:24
Південна Корея негативно реагує на участь солдат КНДР у війні в Україні
Сеул відреагував на військову співпрацю Росії та КНДР
28 квiтня, 11:24
На кадрах нібито показані північнокорейські військові, які брали участь на боці РФ на Курщині
Міноборони РФ вперше показало корейців, які воюють проти України
28 квiтня, 13:15
За минулу добу відбулося 178 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 29 квітня 2025 року
Вчора, 08:41

HiTech

Кім Чен Ин похизувався новим есмінцем
Кім Чен Ин похизувався новим есмінцем
Amazon починає змагання зі Starlink? Компанія запустила перші інтернет-супутники в космос
Amazon починає змагання зі Starlink? Компанія запустила перші інтернет-супутники в космос
Ілон Маск назвав професію, яку через п'ять років замінять роботи
Ілон Маск назвав професію, яку через п'ять років замінять роботи
Європа запустила експеримент із виробництва космічної їжі на орбіті
Європа запустила експеримент із виробництва космічної їжі на орбіті
Компанія Intel позбавить роботи тисячі співробітників
Компанія Intel позбавить роботи тисячі співробітників
У Китаї роботи почали боротися зі шкідниками (відео)
У Китаї роботи почали боротися зі шкідниками (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
76K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2025
61K
Тривога у Європі. Путін почав наступну «спецоперацію»?
21K
Колишня зірка «Кварталу» Олена Кравець вийшла на сцену Театру Франка: перші оцінки глядачів (фото)
19K
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
19K
Магучіх кваліфікувалася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:49
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua