Кім Чен Ин заявив про «виправдану участь» КНДР у війні між Росією та Україною

Кім Чен Ин: «Наша участь у конфлікті була справедливою»

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні між Росією та Україною була виправданою, назвавши це здійсненням суверенних прав на захист «братньої нації». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на KCNA.

«Щодо авантюрних військових дій ворожих сил, які відверто порушують суверенітет і безпеку Росії, нашої братньої країни, я одразу поділився з товаришем Президентом Путіним своєю думкою про це як про щось рівнозначне вторгненню в нашу власну державу та своїм рішенням щиро виконувати наші договірні зобов'язання. Потім я наказав бойовим підрозділам збройних сил нашої Республіки приєднатися до дій російських збройних сил зі знищення неонацистських окупантів з України та звільнення Курської області», – цитують промову Кім Чен Ина KCNA.

«Наша участь у конфлікті була справедливою і належить до суверенних прав нашої Республіки», – сказав Кім, повідомляє KCNA. «Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями та найвищими представниками честі нації», – додав він.

Кім також заявив, що Пхеньян без вагань санкціонує застосування військової сили, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть те, що він назвав військовими провокаціями проти Росії.

Як відомо, Північна Корея офіційно не підтверджувала до кінця квітня, що вона відправила до Росії понад 10 000 військовослужбовців та озброєння, оскільки військові зв'язки країн різко зросли в рамках всеохоплюючого договору про стратегічне партнерство, підписаного Кім Чен Ином та президентом Росії Володимиром Путіним минулого року.