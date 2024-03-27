Тренерка коханки Путіна назвала бомжами росіян, які поїдуть на Олімпіаду

Ірина Вінер: Команда бомжів без прапора, гімну, уболівальників поїде на Олімпіаду

Президентка Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер у коментарі російським пропагандистам заявила, що російським спортсменам принизливо їхати на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі в нейтральному статусі.

«У Парижі говорили, що росіяни мають виступати у команді бомжів, це зараз і відбувається. Команда бомжів без прапора, гімну, уболівальників поїде на Олімпіаду. Я можу сказати тільки одне, якби всі спортсмени з усього світу виступали в нейтральному статусі і кожна країна розуміла б, що це її спортсмен виступає, і що її спортсмен стоїть на п'єдесталі в нейтральному статусі, тоді інша справа. Але спортсмени з усього світу виступають з гімном та з прапором, беруть участь у параді закриття та відкриття, окрім Росії. Вважаю принизливим, коли медалісти стоять під білим прапором, а чемпіони ще й під музику схожу на похоронний марш замість гімну. І командні види спорту з Росії взагалі МОК не допущені в жодному статусі!», – заявила Вінер.

Варто зазначити, що вона свого часу була тренеркою олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої, яку ЗМІ називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив прапор та гімн нейтральних спортсменів.

Варто зазначити, що церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 26 липня, цього ж числа розпочнуться кваліфікаційні змагання. Церемонія закриття – 11 серпня. Загалом буде розіграно 329 медалей у 32 видах (48 дисциплін) – до 28-ми основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг.

Стало відомо, що спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпіади-2024.

Нагадаємо, російські боксери відмовилися кваліфікуватися на Олімпіаду-2024.

За словами генсека Федерації боксу РФ, спортсмени не погодяться на умови нейтральності, тому що «не зможуть зрадити свою батьківщину».