Нові обіцянки та лякалки: головне з виступу Путіна

Російський диктатор Путін упевнений, що Росія у найближчій перспективі увійде до четвірки найбільших економік світу

Путін: «Потрібно серйозно зміцнити військове угруповання на західному напрямку після втягування в НАТО Швеції та Фінляндії»

Президент РФ Володимир Путін сьогодні, 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. На них він розповів про «досягнення» російської армії. Диктатор, що знову йде в президенти РФ, роздав купу обіцянок російському народу.

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Путін назвав маренням побоювання, що Росія нібито хоче напасти на Захід. Але при цьому взявся залякувати, що Росія має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу. А також сказав, що росіяни будуть укріплювати угрупування на західних російських кордонах. На його думку, Захід «втягує Росію у гонку озброєнь і намагається стримати російський розвиток».

Російський диктатор заявив про необхідність до 2030 року підвищити тривалість життя росіян до 78 років. Проте у 2018 році в аналогічній заяві він говорив про те, що «до кінця 2020-х років середня тривалість життя в Росії має перевищити 80 років».

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Путін оголосив про запуск нового національного проєкту «Сім'я». На його думку, одна з найгостріших проблем РФ це саме бідність, зокрема бідність багатодітних сімей. За його словами, вона стосується понад 9% населення Росії.

«Збільшується кількість школярів, які навчаються у другу зміну, а в деяких школах запроваджується навіть третя зміна. Безумовно, це проблема, яку теж треба вирішувати у тих містах, де питання переповнення освітніх закладів стоїть найгостріше» – наголосив Путін на проблемі третьої зміни в школах.

Цікаво, що у січні міністр освіти Кравцов заявив, що третю зміну в російських школах повністю ліквідовано. Проте батьки школярів у різних регіонах Росії (Краснодарський край, Дагестан, Башкортостан) повідомляли, що їхні діти продовжують навчатися за цією системою.

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Інші заяви та обіцянки російського диктатора:

росіяни нібито почали мешне пити алкоголь;

Росія, за словами Путіна, випередила всі держави G7 за темпами зростання економіки минулого року;

РФ має до 2030 року увійти до числа 25 країн-лідерів за кількістю промислових роботів;

До 2028 року потрібно підготувати близько мільйона фахівців робітничих професій для високотехнологічних галузей;

Запропоновано формувати не лише трирічний бюджет, а й шестирічний фінансовий план;

Путін запропонував створити в РФ платформу, яка допоможе підтримувати та зберігати здоров'я протягом усього життя.

Наприкінці виступу Путін усім подякував, а також зауважив, що «Росію в майбутньому можна передати та довірити таким людям, як нинішні герої спецоперації». Нагадаємо, нещодавно росіянин повернувся з фронту і відсвяткував 23 лютого, зґвалтувавши і підпаливши дівчину.

До слова, Путін наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності.

Він зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами Володимира Путіна, Росія «скоро його продемонструє».

Також під час тривалої путінської промови запрошені посадовці почали... засинати.