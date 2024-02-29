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Нові обіцянки та лякалки: головне з виступу Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
Нові обіцянки та лякалки: головне з виступу Путіна
Російський диктатор Путін упевнений, що Росія у найближчій перспективі увійде до четвірки найбільших економік світу
фото: скріншот відео

Путін: «Потрібно серйозно зміцнити військове угруповання на західному напрямку після втягування в НАТО Швеції та Фінляндії»

Президент РФ Володимир Путін сьогодні, 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. На них він розповів про «досягнення» російської армії. Диктатор, що знову йде в президенти РФ, роздав купу обіцянок російському народу.

Путін назвав маренням побоювання, що Росія нібито хоче напасти на Захід. Але при цьому взявся залякувати, що Росія має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу. А також сказав, що росіяни будуть укріплювати угрупування на західних російських кордонах. На його думку, Захід «втягує Росію у гонку озброєнь і намагається стримати російський розвиток». 

Російський диктатор заявив про необхідність до 2030 року підвищити тривалість життя росіян до 78 років. Проте у 2018 році в аналогічній заяві він говорив про те, що «до кінця 2020-х років середня тривалість життя в Росії має перевищити 80 років».

Путін оголосив про запуск нового національного проєкту «Сім'я». На його думку, одна з найгостріших проблем РФ це саме бідність, зокрема бідність багатодітних сімей. За його словами, вона стосується понад 9% населення Росії.

«Збільшується кількість школярів, які навчаються у другу зміну, а в деяких школах запроваджується навіть третя зміна. Безумовно, це проблема, яку теж треба вирішувати у тих містах, де питання переповнення освітніх закладів стоїть найгостріше» – наголосив Путін на проблемі третьої зміни в школах.

Цікаво, що у січні міністр освіти Кравцов заявив, що третю зміну в російських школах повністю ліквідовано. Проте батьки школярів у різних регіонах Росії (Краснодарський край, Дагестан, Башкортостан) повідомляли, що їхні діти продовжують навчатися за цією системою.

Інші заяви та обіцянки російського диктатора:

  • росіяни нібито почали мешне пити алкоголь;
  • Росія, за словами Путіна, випередила всі держави G7 за темпами зростання економіки минулого року;
  • РФ має до 2030 року увійти до числа 25 країн-лідерів за кількістю промислових роботів;
  • До 2028 року потрібно підготувати близько мільйона фахівців робітничих професій для високотехнологічних галузей;
  • Запропоновано формувати не лише трирічний бюджет, а й шестирічний фінансовий план;
  • Путін запропонував створити в РФ платформу, яка допоможе підтримувати та зберігати здоров'я протягом усього життя.

Наприкінці виступу Путін усім подякував, а також зауважив, що «Росію в майбутньому можна передати та довірити таким людям, як нинішні герої спецоперації». Нагадаємо, нещодавно росіянин повернувся з фронту і відсвяткував 23 лютого, зґвалтувавши і підпаливши дівчину.

До слова, Путін наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. 

Він зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами Володимира Путіна, Росія «скоро його продемонструє».

Також під час тривалої путінської промови запрошені посадовці почали... засинати.

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Теги: росія путін Україна президент росіяни

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