Китай планує створити людиноподібних роботів до 2025 року

Роботів планують наділити можливістю мислити вже до 2027 року

Уряд Китаю розраховує до 2025 року випустити перші гуманоїдні роботи, а до 2027 року наділити їх повноцінним штучним інтелектом. Про це повідомляє Bloomberg.

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План розробило міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю. Згідно з ним уряд підтримуватиме більше молодих компаній, орієнтованих на робототехніку, встановлюватиме галузеві стандарти, розвиватиме таланти й поглиблюватиме міжнародне співробітництво.

«Акції китайських робототехнічних компаній різко зросли після прийняття цього політичного рішення, що додає ще один вимір технологічній гонці між двома найбільшими економіками світу у сфері виробництва чипів та обладнання. Американські компанії, такі як Tesla Inc. і Boston Dynamics, досі мали перевагу в цих технологіях», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в програмному документі мало деталей, але багато амбіцій. У планах – наділити роботів можливістю мислити вже до 2027 року.

Нагадаємо, робот російського виробництва Альоша розчарував міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Раніше повідомлялося, що після успішної реалізації проєкту «Армія дронів» Міністерство цифрової трансформації хоче створити в Україні «Армію радіоелектронної боротьби» та «Армію роботів».