Візит останньої надії приреченого диктатора

Щоб подобатись китайському лідеру, росіяни спеціально створили «лабораторію з вивчення його ідей»

17 жовтня російський диктатор прилетів до Китаю з візитом останньої надії, який не буде навіть державним. В Пекіні Путін буде просто керівником російської делегації на форумі «Один пояс – один шлях», де братимуть участь представники 140 країн. У Москві, звісно, сподівалися на значно більше.

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Пєсков та інша пропагандистська рать обережно припускали, що «Сі Цзіньпін знайде час для особистого спілкування з Путіним». Зрештою стало відомо, що «переговори лідерів РФ і КНР відбудуться у два етапи – у розширеному форматі (що зазвичай й буває на таких заходах. Ред) та під час робочого сніданку».

Сам Путін напередодні поїздки до КНР дав абсолютно принизливе (і самовикривальне) інтерв’ю Медіакорпорації Китаю. В ньому він буквально прогнувся перед китайським керманичем: «Сі Цзіньпін не приймає швидких рішень на основі кон'юнктури, він дивиться у майбутнє. Це й відрізняє справжнього світового лідера від тих, хто приходить на п'ять хвилин покрасуватися на міжнародному майданчику».

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Насправді, на китайців це взагалі не справило враження. Навіть на головній російськомовній сторінці провідного китайського державного інформаційного агентства Сіньхуа немає інтерв’ю Путіна.

Єдине згадування Росії на ній – про те, що «китайські бренди стали лідерами на її ринку телевізорів». Навіть білоруські трактори виглядають екстремальніше.

Для того, щоб сподобатись Сі, в Росії ще в червні спеціально створили «лабораторію з вивчення його ідей».

«Нам необхідно знати і дуже добре аналізувати ідеї Сі Цзіньпіна, тому що Китай сьогодні наш головний стратегічний партнер. Тому для того, щоб найефективніше вибудовувати взаємини, нашому уряду необхідно добре розуміти, у чому полягає ідейна основа розвитку сьогоднішнього Китаю», – виправдовувалися у Російській академії наук, під егідою якої, за благословення Путіна, і була створена ця лабораторія.

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Пекін усе це, звісно, бачить і розуміє. Йому зараз набагато важливіше, що буде з Сибіром після Москви. Тим паче, що Путін одного разу вже «кинув» Сі в питанні ядерної зброї. Такого не пробачають. Але «робочим сніданком» нагодують.