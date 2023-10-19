США розкритикували Китай за надання Путіну платформи для просування війни

Державний департамент США стурбований тим, що Китай продовжує підтримувати відносини з Росією

Державний департамент США стурбований тим, що Китай продовжує підтримувати відносини з Росією і надавати Володимиру Путіну «платформу для просування його агресивної війни проти України». Про це речник Державного департаменту заявив, коментуючи на запит Голосу Америки зустріч президента Росії Володимира Путіна та керівника Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні.

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«Ми стурбовані тим, що КНР продовжує підтримувати відносини з Росією. Прийняття Путіна в Китаї є невдалим проявом підтримки Росії, яка продовжує вести незаконну та жорстоку війну проти України», – йдеться у відповіді Держдепу.

Американське дипломатичне відомство наголосило, що його позиція є незмінною та відомою у світі.

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«Раніше ми говорили, що ми не вважаємо, що будь-яка країна повинна надавати Путіну платформу для просування його війни проти України», – заявили в Держдепі США.

Нагадаємо, 17 жовтня президент РФ Володимир Путін прибув до Китаю на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна. У Пекіні він мав провести два дні.

Разом із ним приїхав прем’єр Угорщини Віктор Орбан.