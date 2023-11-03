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Винищувач Китаю запустив сигнальні ракети перед гелікоптером ВМС Канади – CNN

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувач Китаю запустив сигнальні ракети перед гелікоптером ВМС Канади – CNN
Під час інциденту пілоту довелося вивести гелікоптер на надмалу висоту
фото з відкритих джерел

Атакований гелікоптер базується на фрегаті Ottawa

Китайський винищувач вистрілив сигнальними ракетами перед гелікоптером Військово-морських сил Канади над міжнародними водами Південнокитайського моря. Про це повідомляє CNN.

Канада назвала запуск китайським винищувачем сигнальних ракет по гелікоптеру Sikorsky Cyclone «безрозсудним». Також відзначили, що така витівка могла призвести до аварії, оскільки «ракети могли потрапити в лопаті опорного гвинта або двигуни».

Атакований гелікоптер базується на фрегаті Ottawa. Зокрема це вже другий випадок такого зближення для літаків цього корабля з китайським J-11. Минулого разу, який відбувся 29 жовтня, винищувачі Китаю пройшли на відстань близько 30 метрів від гелікоптера.

За словами пілота атакованого гелікоптера, раніше він вже мав досвід уникнення небезпечної поведінки з боку китайських пілотів, які намагались створити турбулентність навколо його літака. Під час інциденту йому довелося вивести гелікоптер на надмалу висоту.

«Така поведінка є неприйнятною в жодному разі, і ми висловимо це Китайській Народній Республіці у найбільш прийнятний спосіб», – заявив міністр оборони Білл Блер.

Раніше Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні. Як зазначається, Китай стверджує, що це філіппінський військовий корабель незаконно увійшов у води поблизу мілини Скарборо. У МЗС Філіппін наголосили, що це звинувачення не має правових підстав, а потрібне для підвищення напруги.

Теги: міністр гелікоптер винищувач Канада Китай

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