Винищувач Китаю запустив сигнальні ракети перед гелікоптером ВМС Канади – CNN

Під час інциденту пілоту довелося вивести гелікоптер на надмалу висоту

Атакований гелікоптер базується на фрегаті Ottawa

Китайський винищувач вистрілив сигнальними ракетами перед гелікоптером Військово-морських сил Канади над міжнародними водами Південнокитайського моря. Про це повідомляє CNN.

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Канада назвала запуск китайським винищувачем сигнальних ракет по гелікоптеру Sikorsky Cyclone «безрозсудним». Також відзначили, що така витівка могла призвести до аварії, оскільки «ракети могли потрапити в лопаті опорного гвинта або двигуни».

Атакований гелікоптер базується на фрегаті Ottawa. Зокрема це вже другий випадок такого зближення для літаків цього корабля з китайським J-11. Минулого разу, який відбувся 29 жовтня, винищувачі Китаю пройшли на відстань близько 30 метрів від гелікоптера.

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За словами пілота атакованого гелікоптера, раніше він вже мав досвід уникнення небезпечної поведінки з боку китайських пілотів, які намагались створити турбулентність навколо його літака. Під час інциденту йому довелося вивести гелікоптер на надмалу висоту.

«Така поведінка є неприйнятною в жодному разі, і ми висловимо це Китайській Народній Республіці у найбільш прийнятний спосіб», – заявив міністр оборони Білл Блер.

Раніше Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні. Як зазначається, Китай стверджує, що це філіппінський військовий корабель незаконно увійшов у води поблизу мілини Скарборо. У МЗС Філіппін наголосили, що це звинувачення не має правових підстав, а потрібне для підвищення напруги.