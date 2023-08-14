«Пойдем прогуляемся?». Шойгу висміяв російського робота (відео)

Міністр оборони РФ залишився незадоволеним роботом, якого представили на російському форумі

Робот російського виробництва Альоша розчарував міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Кумедне відео опублікували російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зустрічаючи Шойгу, робот нагадав, що міністр уже знайомий зі «старшим братом» Альоші, якого росіяни розробили декілька років тому. Робот привітався із Шойгу.

«Ходімо, прогуляємось», – сказав Шойгу, намагаючись перебити робота, проте у нього не вийшло. Російський робот був запрограмований тільки на одну фразу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Побачивши, що робот на нього не відреагував, Шойгу розчаровано махнув рукою та зневажливо пройшов повз. Альоша ніяк не відреагував та продовжив говорити запрограмовану фразу.

Нагадаємо, що нещодавно закордонні дипломати висміяли самого Шойгу. Нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, щоб зустрітися із лідером КНДР Кім Чен Ином. Попри усі сподівання Росії знайти нових союзників, зустріч пройшла не так гладко, як хотілося б Шойгу: лідер КНДР Кім Чен Ин взагалі не був зацікавлений у ньому, проте увесь час розмовляв із представником китайської делегації. Увесь цей час Сергій Шойгу стоїть поряд, не беручи участь у бесіді. Усе, що робив Шойгу – ніяково переступав з ноги на ногу.