Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Пойдем прогуляемся?». Шойгу висміяв російського робота (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Пойдем прогуляемся?». Шойгу висміяв російського робота (відео)
Сергій Шойгу розчарувався у роботі російського виробництва
скріншот з відео

Міністр оборони РФ залишився незадоволеним роботом, якого представили на російському форумі

Робот російського виробництва Альоша розчарував міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Кумедне відео опублікували російські ЗМІ.

Зустрічаючи Шойгу, робот нагадав, що міністр уже знайомий зі «старшим братом» Альоші, якого росіяни розробили декілька років тому. Робот привітався із Шойгу.

«Ходімо, прогуляємось», – сказав Шойгу, намагаючись перебити робота, проте у нього не вийшло. Російський робот був запрограмований тільки на одну фразу.

Побачивши, що робот на нього не відреагував, Шойгу розчаровано махнув рукою та зневажливо пройшов повз. Альоша ніяк не відреагував та продовжив говорити запрограмовану фразу.

Нагадаємо, що нещодавно закордонні дипломати висміяли самого Шойгу. Нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Північну Корею, щоб зустрітися із лідером КНДР Кім Чен Ином. Попри усі сподівання Росії знайти нових союзників, зустріч пройшла не так гладко, як хотілося б Шойгу: лідер КНДР Кім Чен Ин взагалі не був зацікавлений у ньому, проте увесь час розмовляв із представником китайської делегації. Увесь цей час Сергій Шойгу стоїть поряд, не беручи участь у бесіді. Усе, що робив Шойгу – ніяково переступав з ноги на ногу.

Теги: Сергій Шойгу росія робототехніка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білгородщина відчула на собі наслідки розв'язаної Росією війни проти України
Губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників
12 серпня, 10:14
Минулого року компанія «Піро-рос», де прогримів вибух, подала на банкрутство
Вибух на заводі під Москвою: російська влада та пропагандисти заплуталися в брехні
9 серпня, 12:45
Мещканці Росії поступово залишаються без нових медпрепаратів
Іноземні компанії вирішили залишити росіян без ліків
4 серпня, 17:28
Наслідки удару по «Москва-Сіті» 1 серпня
Розвідка пояснила, чому удари по Москві триватимуть
4 серпня, 10:28
Російські казки правдиво віщують про сьогодення
«Старуха у разбитого корыта». Про зерновий коридор і Росію
1 серпня, 22:01
Вчинок Ольги Харлан змусив FIE переглянути правила
Після скандалу з Харлан Міжнародна федерація фехтування міняє правила
29 липня, 10:55
В одній із будівель повилітали вікна внаслідок вибуху
Вибухи у Москві: міноборони РФ висунуло свою версію «бавовни»
24 липня, 06:18
Asap Rocky, на відміну від багатьох світових знаменитостей, публічно не висловлювався на підтримку України
Чоловік Ріанни втрапив у скандал через підвіску з літерою Z (фото)
21 липня, 11:36
European Aluminium радить не поширювати санкції на російський «Русал»
У Європі розглядається лобіювання санкцій проти російського алюмінію – ЗМІ
15 липня, 03:01

Соціум

«Пойдем прогуляемся?». Шойгу висміяв російського робота (відео)
«Пойдем прогуляемся?». Шойгу висміяв російського робота (відео)
У Китаї розквітло гігантське латаття: дітлахи не приховують захвату (фото)
У Китаї розквітло гігантське латаття: дітлахи не приховують захвату (фото)
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
Польська молодь стає менш прихильною до українців: невтішні результати дослідження
Норвегія поставить Україні системи для боротьби з ворожими дронами
Норвегія поставить Україні системи для боротьби з ворожими дронами
Росія залишиться без дешевої робочої сили: мігранти масово тікають у інші країни
Росія залишиться без дешевої робочої сили: мігранти масово тікають у інші країни
Росіяни вербують поляків до ПВК «Вагнера» через оголошення на вулицях
Росіяни вербують поляків до ПВК «Вагнера» через оголошення на вулицях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
14K
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
11K
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді
8632
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
6899
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
5179
Військовий пояснив, що буде, якщо ЗСУ до зими не вийдуть на берег Азовського моря

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту