Китай розгортає ВМС на Близькому Сході. ISW назвав причину

Китай розгортає військово-морські сили на Близькому Сході для посилення впливу в регіоні

Створення військово-морських об'єктів КНР на Близькому Сході сприятиме майбутньому розгортанню ВМС

Китай продовжив розгортування військово-морських сил на Близькому Сході, імовірно, щоб збільшити свій вплив у регіоні на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 10 листопада.

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Після завершення стандартної місії супроводу ВМС Китаю в Аденській затоці 2 жовтня, 44-та оперативна група залишилася у цьому районі, проводячи серію «візитів доброї волі» в Омані, Кувейті, Катарі та ОАЕ до 3 листопада. В рамках візитів до Оману та ОАЕ також проводилися спільні морські навчання з місцевими військами цих країн.

«Від’їзд оперативної групи 3 листопада робить малоймовірним те, що її розширена присутність мала на меті реагувати на непередбачені обставини, пов’язані із ізраїльсько-палестинським насильством, оскільки насильство все ще триває», - зазначили в ISW.

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Однак аналітики зазначили, що створення військово-морських об'єктів КНР на Близькому Сході сприятиме майбутньому розгортанню ВМС.

«У жовтні президент США Джо Байден отримав брифінг щодо переговорів між КНР і Оманом щодо будівництва військового об’єкта армії Китаю у невизначеному місці в Омані. Цей об’єкт доповнить іншу закордонну базу Китаю в Джибуті та розмістить постійний об’єкт армії Китаю поблизу основного блоку в Ормузькій протоці», - зазначили аналітики.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен висловив пряму критику військових дій Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, зауваживши, що потрібно прикласти більше зусиль для захисту цивільних осіб.