Пропалестинські активісти пішли війною проти берлінської поліції

У Берліні тривають сутички між протестувальниками та правоохоронцями

Берлінська поліція зазнала нападу з боку людей, які підтримують Сектор Гази

Через війну в Ізраїлі на вулицях німецької столиці Берліна стає дуже неспокійно. У вівторок увечері та в ніч на середу поліція та пожежні бригади проводили масштабні операції як біля Бранденбурзьких воріт, так і в районі Нойкельн намагаючись перешкодити протестувальникам. Про це пише видання Аugsburger Аllgemeine.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У столиці Німеччини після пропалестинського пікету біля Бранденбурзьких воріт стався напад на поліцейських. Про це у ніч на 18 жовтня повідомила берлінська поліція у своєму мікроблозі у соцмережі Х.

За даними правоохоронного відомства, після закінчення пікету присутні спробували пройти до Площі 18 березня (неподалік Бранденбурзьких воріт з боку західної частини Берліна, – «Главком»), під час чого правоохоронці зазнали нападу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після неодноразових вимог через гучномовець залишити це місце несанкціоновану акцію було припинено», – йдеться у повідомленні.

Крім того, іншу несанкціоновану акцію було зафіксовано у берлінському районі Нойкельн, де присутні почали виносити підпалені предмети на проїжджу частину. Коли до місця подій прибула поліція, до співробітників сил безпеки полетіло каміння. Для гасіння вогню був застосований водоміт, уточнили у берлінській поліції.

За даними ЗМІ, демонстранти також намагалися прорватись до меморіалу жертвам Голокосту, який також знаходиться неподалік. Аварійні служби завадили б цьому. У середу вранці поліція не підтвердила це.

У свою чергу в Нойкельні пропалестинські маніфестанти збиралися поблизу вулиці Зонненаллеї на несанкціоновану акцію на заклики, розповсюджені в інтернеті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема там відбулися заворушення з кількома невеликими пожежами та пораненими поліцейськими. Горіли барикади, електросамокати та дитячий майданчик. Крім того, протестанти підпалювали об'єкти інфраструктури на вулицях.

Раніше 11 жовтня берлінський суд підтвердив заборону на пропалестинські акції у столиці ФРН. Поліція має право забороняти подібні збори, які «являють безпосередню небезпеку громадському порядку» через антисемітські гасла, вихваляння забороненого в Німеччині палестинського руху ХАМАС або запуску піротехніки, заявили в прес-службі Адміністративного суду Берліна.

Нагадаємо, після атаки на лікарню в секторі Гази люди вийшли на масові протести, щоб підтримати палестинців. У Стамбулі демонстрантам вдалось потрапити на територію посольства Ізраїлю та влаштувати пожежу у дворі.Також протестувальники розгромили ресторан McDonald’s. ЗМІ інформують, що поліція для розгону застосувала зокрема сльозогінний газ і водомети, на місце події стягнули спецназ.