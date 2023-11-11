Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Блінкен розкритикував військову кампанію Ізраїлю в Газі: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блінкен розкритикував військову кампанію Ізраїлю в Газі: яка причина
Ентоні Блінкен виступив із прямою критикою військової кампанії Ізраїлю в Газі
фото: Bloomberg

Посадові особи уряду США збільшують тиск на Ізраїль у зв'язку з проведенням військової операції в Секторі Газа проти ХАМАС

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив пряму критику військових дій Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, зауваживши, що потрібно прикласти більше зусиль для захисту цивільних осіб. Про це повідомляє Bloomberg.

«Надто багато палестинців було вбито, надто багато постраждало за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують», – сказав Блінкен.

Повідомляється, що посадові особи уряду США збільшують тиск на Ізраїль у зв'язку з проведенням військової операції в Секторі Газа проти ХАМАС. Голова Держдепартаменту зазначив, що необхідно робити набагато більше для захисту мирних мешканців та надання їм гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив, що Єрусалим погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази, задля надання можливості палестинським громадянам покинути цей район.

Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ 10 листопад, повідомила, що відбила у угруповання ХАМАС ключові позиції у Секторі Гази. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що воїни ЦАХАЛу будуть контролювати Сектор Гази після закінчення війни.

Також повідомлялося, що ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю.

До слова, лікарню у Секторі Гази оточили ізраїльські танки.

Теги: міністр Ізраїль армія Сектор Гази Єрусалим ХАМАС Ентоні Блінкен танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бої за Авдіївку тривають
Авдіївка – це як повномасштабне вторгнення 2022 року в мініатюрі
25 жовтня, 13:23
Під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецсили
Ізраїль переніс наземну операцію в Секторі Гази – NYT
15 жовтня, 09:50
Байден гальмує операцію Ізраїлю в Газі з п’яти причин – ЗМІ
Байден гальмує операцію Ізраїлю в Газі з п’яти причин – ЗМІ
25 жовтня, 19:02
Армія оборони Ізраїлю увійшла на територію Сектора Гази
Армія Ізраїлю увійшла на територію Сектора Гази – ЗМІ
28 жовтня, 03:50
Ізраїльські військові вбили ще кількох командирів ХАМАС
ЦАХАЛ спрямував додаткові війська до Сектору Гази
30 жовтня, 15:56
У Бурятії РФ спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі
Пожежа в РФ та «бавовна» у Криму: головне за ніч
7 листопада, 07:11
Ізраїльські війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів
Ізраїль розпочав операцію зі знищення тунелів ХАМАСу у Секторі Гази
2 листопада, 14:26
У Європі відбувся сплеск антисемітських інцидентів за кілька тижнів, що минули після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня
Єврокомісія: сплеск антисемітизму в Європі нагадує найпохмуріші часи
6 листопада, 07:56
Ізраїльтяни вірять у перемогу над ХАМАСом
Як мешканці Ізраїлю ставляться до Нетаньягу та цілей війни: несподівані результати опитування
8 листопада, 18:12

Соціум

Трамп розповів, як він використав би ФБР у разі перемоги на виборах
Трамп розповів, як він використав би ФБР у разі перемоги на виборах
Польща сьогодні відзначає 105-ту річницю Дня Незалежності
Польща сьогодні відзначає 105-ту річницю Дня Незалежності
Блінкен розкритикував військову кампанію Ізраїлю в Газі: яка причина
Блінкен розкритикував військову кампанію Ізраїлю в Газі: яка причина
США пригрозили Китаю серйозними наслідками в разі надання допомоги Росії
США пригрозили Китаю серйозними наслідками в разі надання допомоги Росії
Ізраїль оновив кількість жертв внаслідок вторгнення ХАМАСу: цифра зменшилася
Ізраїль оновив кількість жертв внаслідок вторгнення ХАМАСу: цифра зменшилася
Ізраїльські танки оточили лікарню у Секторі Гази – ЗМІ
Ізраїльські танки оточили лікарню у Секторі Гази – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Хто хоче здати Україну?
59K
Безробітний знайшов оригінальну «відмазку», щоб не воювати
30K
Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям
28K
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
17K
Феномен Ірини Фаріон
17K
Масштабна повітряна тривога тривала більше трьох годин

Новини

Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 05:47
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Вчора, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту