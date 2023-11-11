Блінкен розкритикував військову кампанію Ізраїлю в Газі: яка причина

Посадові особи уряду США збільшують тиск на Ізраїль у зв'язку з проведенням військової операції в Секторі Газа проти ХАМАС

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив пряму критику військових дій Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, зауваживши, що потрібно прикласти більше зусиль для захисту цивільних осіб. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Надто багато палестинців було вбито, надто багато постраждало за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують», – сказав Блінкен.

Повідомляється, що посадові особи уряду США збільшують тиск на Ізраїль у зв'язку з проведенням військової операції в Секторі Газа проти ХАМАС. Голова Держдепартаменту зазначив, що необхідно робити набагато більше для захисту мирних мешканців та надання їм гуманітарної допомоги.

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Варто зазначити, що напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив, що Єрусалим погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази, задля надання можливості палестинським громадянам покинути цей район.

Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ 10 листопад, повідомила, що відбила у угруповання ХАМАС ключові позиції у Секторі Гази.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що воїни ЦАХАЛу будуть контролювати Сектор Гази після закінчення війни.

Також повідомлялося, що ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю.

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До слова, лікарню у Секторі Гази оточили ізраїльські танки.