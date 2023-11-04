Як Ізраїль оточує Газу: супутникові знімки

Супутникові знімки свідчать про те, що ізраїльські війська оточують місто Газа

Ізраїльські війська просунулися глибше вздовж Сектора Гази до моря. Це свідчить про майбутнє повне оточення міста Газа. Про повідомляє CNN.

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CNN проаналізувала відеоматеріали, оприлюднені ЦАХАЛ і ХАМАС, а також супутникові знімки і відео із соціальних мереж. Знімки показують, що війська оточили місто з трьох напрямків: від північно-західного кордону Гази вздовж узбережжя Середземного моря, з північного сходу поблизу Бейт-Хануна та зі сходу на південь від міста Газа, наближаючись до моря.

«Згідно з супутниковими знімками Європейського космічного агентства, зробленими в середу, ізраїльські війська просунулися вглиб уздовж південної частини Гази, до моря, й опинилися приблизно за кілометр від повного оточення міста», – йдеться в повідомленні.

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За даними видання, супутникові знімки свідчать про те, що ізраїльські військові намагаються розділити Сектор Гази на дві частини.

Нагадаємо, 2 листопада речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що наземні сили повністю оточили місто Газа.

Раніше інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, які вже знаходяться під контролем ЦАХАЛу.

Повідомлялося, що Ізраїль заявив про прорив лінії оборони ХАМАСу.