Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шторм «Йоганнес» забрав життя двох людей у Швеції

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Шторм «Йоганнес» забрав життя двох людей у Швеції
Фото: Sweden Herald

Через стихію тисячі осель без світла

Швеція опинилася в епіцентрі розгулу стихії. У суботу країну накрив шторм «Йоганнес», який охопив понад половину території держави. Негода призвела до трагічних наслідків: підтверджено загибель двох чоловіків, а масштабні руйнування інфраструктури паралізували рух у багатьох регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sweden Herald.

Штормовий вітер такої сили став причиною масового падіння дерев. За попередніми оцінками, повалено тисячі насаджень, що спричинило справжній транспортний колапс.

Внаслідок падіння дерев та конструкцій загинули двоє чоловіків.

У розпал негоди понад 40 тис. домогосподарств залишилися без електропостачання через пошкодження ліній електропередач.

Повалені дерева заблокували ключові автомагістралі. Шведська транспортна адміністрація повідомила про закриття низки залізничних ділянок та скасування поромних рейсів через потужні хвилі та вітер.

Енергетичні компанії працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків. За даними компанії Ellevio, станом на кінець суботи кількість споживачів без світла вдалося скоротити до 18 тис. Проте ремонтні роботи ускладнюються заблокованими під’їздами до місць поривів.

Влада Швеції закликає мешканцям північних районів рекомендують утриматися від будь-яких поїздок автомобілями через складну ожеледицю та завали на дорогах. Громадян просять не наближатися до повалених ліній електропередач.

Нагадаємо, у відповідь на постійний шум сучасного світу та сенсорне перевантаження у Швеції з’явилася нова ініціатива – проєкт «Тихі кабіни» (Silent Cabins) у мальовничому регіоні Сконе (Skåne). Цей незвичайний ретрит пропонує мандрівникам повне занурення в тишу та природу, перевизначаючи концепцію відпочинку та оздоровлення.

Читайте також:

Теги: Швеція шторм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом Швеція передала понад 200 млн євро у фонд підтримки української енергетичної системи
Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
26 грудня, 17:39
Підтримуваний Трампом Асфура переміг на президентських виборах у Гондурасі після тижнів затримок і суперечок
Пожежа в порту на Кубані, вибори в Гондурасі: головне за ніч
25 грудня, 05:43
Каліфорнія оголосила надзвичайний стан через потужний шторм
Каліфорнія оголосила надзвичайний стан через потужний шторм
25 грудня, 01:33
Україна та Швеція обговорили постачання винищувачів Gripen
Шмигаль обговорив зі Швецією постачання літаків Gripen для України
24 грудня, 16:13
Російське вантажне судно «Адлер» належить компанії M Leasing LLC, яка перебуває у санкційних списках ЄС і США
Швеція затримала підсанкційне російське судно
21 грудня, 13:57
Відпочинок у повній тиші: у Швеції новий тренд «повільного туризму»
Відпочинок у повній тиші: у Швеції новий тренд «повільного туризму»
11 грудня, 02:00

Соціум

Сніговий колапс у США: введено надзвичайний стан, скасовано тисячі рейсів
Сніговий колапс у США: введено надзвичайний стан, скасовано тисячі рейсів
В Італії викрили мережу, яка фінансувала ХАМАС під виглядом допомоги цивільним
В Італії викрили мережу, яка фінансувала ХАМАС під виглядом допомоги цивільним
У Гватемалі автобус вилетів з траси та впав у яр: є загиблі
У Гватемалі автобус вилетів з траси та впав у яр: є загиблі
У Польщі сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці
У Польщі сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці
У Росії атаковано Сизранський НПЗ
У Росії атаковано Сизранський НПЗ
У Чехії родина придбала дітям на Різдво кенгуру: як повів себе незвичний подарунок
У Чехії родина придбала дітям на Різдво кенгуру: як повів себе незвичний подарунок

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua