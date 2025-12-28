Шторм «Йоганнес» забрав життя двох людей у Швеції

Через стихію тисячі осель без світла

Швеція опинилася в епіцентрі розгулу стихії. У суботу країну накрив шторм «Йоганнес», який охопив понад половину території держави. Негода призвела до трагічних наслідків: підтверджено загибель двох чоловіків, а масштабні руйнування інфраструктури паралізували рух у багатьох регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sweden Herald.

Штормовий вітер такої сили став причиною масового падіння дерев. За попередніми оцінками, повалено тисячі насаджень, що спричинило справжній транспортний колапс.

Внаслідок падіння дерев та конструкцій загинули двоє чоловіків.

У розпал негоди понад 40 тис. домогосподарств залишилися без електропостачання через пошкодження ліній електропередач.

Повалені дерева заблокували ключові автомагістралі. Шведська транспортна адміністрація повідомила про закриття низки залізничних ділянок та скасування поромних рейсів через потужні хвилі та вітер.

Енергетичні компанії працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків. За даними компанії Ellevio, станом на кінець суботи кількість споживачів без світла вдалося скоротити до 18 тис. Проте ремонтні роботи ускладнюються заблокованими під’їздами до місць поривів.

Влада Швеції закликає мешканцям північних районів рекомендують утриматися від будь-яких поїздок автомобілями через складну ожеледицю та завали на дорогах. Громадян просять не наближатися до повалених ліній електропередач.

Нагадаємо, у відповідь на постійний шум сучасного світу та сенсорне перевантаження у Швеції з’явилася нова ініціатива – проєкт «Тихі кабіни» (Silent Cabins) у мальовничому регіоні Сконе (Skåne). Цей незвичайний ретрит пропонує мандрівникам повне занурення в тишу та природу, перевизначаючи концепцію відпочинку та оздоровлення.