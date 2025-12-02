Китайські вчені навчилися отримувати воду з повітря

Вчені Шанхаю створили автономну станцію на сонячній енергії, що виробляє до 50 літрів питної води на день

Фахівці Шанхайського університету Цзяотун розробили нову технологію, що дозволяє отримувати питну воду безпосередньо з навколишньої атмосфери. Як пише «Главком», про це повідомила газета China Daily.

За даними видання, для збирання води використовуються методи конденсації та поглинання, а також тепловий насос. Як стверджується, розробка адаптована до різних кліматичних умов, включаючи високу температуру та низьку вологість повітря.

Зокрема, було створено автономну станцію, що працює на сонячній енергії, яка здатна функціонувати без будь-якої інфраструктури. Пристрій, розмірами з невелику автобусну зупинку, працює при температурах від 15 до 40 градусів і вологості повітря від 35% до 99%, виробляючи до 50 літрів питної води на день. Крім того, сконструйована платформа з добовою продуктивністю до 1600 літрів, яка може використовуватися в острівних готелях або невеликих населених пунктах.

Передбачається, що зазначений винахід дозволить вирішити проблему нестачі водних ресурсів у деяких регіонах планети. Розробка підходить також для районів із нестабільним водопостачанням.

До слова, Ізраїль розпочав реалізацію новаторського проєкту, який не має аналогів у світі: опріснену морську воду почали закачувати у Галілейське море (озеро Кінерет) для підвищення його критично низького рівня. Проєкт, офіційно запущений 23 жовтня 2025 року, є символом як успіху Ізраїлю в технологіях опріснення, так і гострої потреби в додаткових ресурсах через тривалу посуху.

Раніше у ЄС виключили зі списку дозволених деякі метали, які використовуються для виробництва водонагрівачів. І тепер через таку регуляторику вже з 2027 року європейці можуть залишитися без гарячої води.