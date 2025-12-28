Головна Світ Соціум
Сніговий колапс у США: введено надзвичайний стан, скасовано тисячі рейсів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Сніговий колапс у США: введено надзвичайний стан, скасовано тисячі рейсів
фото: Reuters

У Нью-Йорку зафіксували найбільший снігопад з 2022 року

Північний схід США охопив потужний зимовий шторм, який став найсильнішим для регіону за останні кілька років. Через екстремальні погодні умови влада штатів Нью-Йорк та Нью-Джерсі оголосила надзвичайний стан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У Нью-Йорку зафіксували найбільший снігопад з 2022 року. У Центральному парку випало близько 11 см снігу, а в окремих районах штату та в Коннектикуті рівень опадів сягнув 15-25 см.

За даними сервісу FlightAware, понад 9000 авіарейсів по всій країні було скасовано або затримано. Найгірша ситуація спостерігається в основних хабах – аеропортах імені Джона Кеннеді, Ла-Гуардія та Ньюарк.

Влада закликала мешканців утриматися від поїздок. У Пенсільванії та Нью-Джерсі введено обмеження на рух комерційного транспорту основними магістралями.

Губернаторка Нью-Йорку Кеті Хочул наголосила, що безпека громадян є пріоритетом, і закликала до максимальної обережності. Авіакомпанії (American Airlines, United Airlines та JetBlue) пішли назустріч пасажирам, скасувавши збори за перебронювання квитків, що застрягли через негоду.

Хоча метеорологи зазначають, що пік снігопаду вже минув і опадів ставатиме менше, ситуація на дорогах залишається небезпечною через ожеледицю. Попередження про крижаний шторм продовжують діяти для значної частини Массачусетсу та Пенсільванії.

Снігопад у США
фото: AP

Нагадаємо, у столиці сніг: 182 одиниці спецтехніки «Київавтодору» з ночі працюють на вулицях міста. Насамперед очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

Також, за даними КМДА, задіяні 122 працівники у складі 23 бригад із ручного прибирання. Дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати малогабаритна снігоприбиральна техніка.

До слова, 28 грудня на гірськолижному курорті «Буковель» офіційно розпочинається зимовий сезон. 

Після кількатижневої затримки через нестачу природного снігового покриву курорт отримав достатні погодні умови для запуску трас. У регіоні пройшли снігопади, а температурний режим дозволив розпочати підготовку схилів до катання.

