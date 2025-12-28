Смертельна аварія у Польщі: МЗС підтвердило загибель п’яти молодих українців

Лоб до лоба зіткнулися автомобілі Ford Kuga та Volkswagen Passat.

Наймолодшому із загиблих було лише 17 років

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що неподалік міста Бжег на південному заході Польщі у ДТП загинули шестеро людей, із яких п’ятеро – українці. Як інформує «Главком», про це відомство повідомило в коментарі «Європейській правді».

За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, 24 грудня на трасі DK39 сталася аварія, внаслідок якої загинули громадяни України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.

Польські правоохоронці проводять слідчі дії.

У МЗС запевнили, що українські консули перебувають у контакті з родичами загиблих українців.

Нагадаємо, що поблизу міста Бжег вранці 24 грудня сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів. Лоб до лоба зіткнулися автомобілі Ford Kuga та Volkswagen Passat.

«У Volkswagen Passat перебували українці – четверо чоловіків та жінка. Для їхньої ідентифікації буде необхідне генетичне тестування», – сказав речник Окружної прокуратури, якого цитує «Fakt.pl».