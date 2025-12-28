Головна Світ Соціум
В Італії викрили мережу, яка фінансувала ХАМАС під виглядом допомоги цивільним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Keystone

Кошти, яуі йшли на ХАМАС, збиралися нібито як благодійні пожертви для цивільного населення 

В Італії правоохоронні органи завершили масштабну спецоперацію, за результатами якої було затримано дев’ять осіб. Їх підозрюють у фінансуванні терористичного угруповання ХАМАС. За даними слідства, протягом останніх двох років мережа встигла передати бойовикам близько €7 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Кошти збиралися нібито як благодійні пожертви для цивільного населення Палестини. Проте, замість гуманітарних потреб, гроші спрямовувалися бойовикам через складну фінансову систему. Розслідування, яке активізувалося після нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, показало, що понад 71% усіх зібраних коштів надходили безпосередньо угрупованню.

Центр мережі розташовувався у Генуї, а додаткові філії діяли у Мілані. Гроші використовували для підтримки бойового крила ХАМАСу, виплат родинам терористів-смертників та осіб, заарештованих за екстремізм.

Окрім арештів підозрюваних, поліція вилучила понад €8 млн готівкою та активами. Серед затриманих опинився впливовий діяч – Мохаммад Ханнун, який очолює Палестинську асоціацію в Італії. Хоча раніше він відкрито заперечував будь-яку співпрацю з бойовиками, слідство антитерористичного підрозділу надало докази його причетності до фінансових махінацій.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі підкреслив, що ця операція є частиною посиленого контролю за фінансовими потоками, які можуть підтримувати міжнародний тероризм.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що позиція його країни залишається незмінною: вона виступає проти створення Палестинської держави на «будь-якій території. 

«Наша позиція до створення палестинської держави на будь-якій території не змінилася. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС буде роззброєний, будь то легким або важким шляхом. Мені не потрібні підтвердження, твіти чи лекції від когось», – наголосив очільник ізраїльського уряду.

До слова, Рада безпеки ООН підтримала резолюцію США, яка схвалює план американського президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі та дозволяє створити міжнародні стабілізаційні сили для анклаву. 

У жовтні Ізраїль і ХАМАС узгодили першу фазу мирного плану Трампа щодо Гази – припинення вогню у дворічній війні та угоду про звільнення заручників. За даними агентства, резолюція ООН вважається життєво важливою «для легітимації перехідного органу управління і заспокоєння країн, які розглядають можливість відправки військ у Газу».

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
