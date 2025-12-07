Китай і РФ провели спільні протиракетні навчання

Навчання нібито не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони

Китай і Росія провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території Росії. Про це повідомило міністерство оборони Китаю, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що навчання нібито не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони та не були реакцією на будь-які поточні міжнародні події. Минулого місяця обидві країни провели переговори з питань протиракетної оборони та стратегічної стабільності, а в серпні провели артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі.

РФ і Китай підписали угоду про «безмежне» стратегічне партнерство незадовго до вторгнення держави-агресорки в Україну у 2022 році, зобов'язавшись проводити регулярні військові навчання для відпрацювання координації дій своїх збройних сил. Обидві країни висловили занепокоєння планами президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита «золотий купол» і його наміром відновити випробування ядерної зброї після більш ніж 30-річної перерви.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про безвізовий в’їзд для громадян Китаю. Згідно з розпорядженням, опублікованим на урядовому сайті, китайські громадяни зможуть перебувати в Росії до 30 днів з туристичною та діловою метою.

Також з 15 вересня 2025 року Китай запровадив тестовий безвізовий режим для громадян Росії, які мають звичайні закордонні паспорти.