Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китай і РФ провели спільні протиракетні навчання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Китай і РФ провели спільні протиракетні навчання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Навчання нібито не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони

Китай і Росія провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території Росії. Про це повідомило міністерство оборони Китаю, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що навчання нібито не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони та не були реакцією на будь-які поточні міжнародні події. Минулого місяця обидві країни провели переговори з питань протиракетної оборони та стратегічної стабільності, а в серпні провели артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі.

РФ і Китай підписали угоду про «безмежне» стратегічне партнерство незадовго до вторгнення держави-агресорки в Україну у 2022 році, зобов'язавшись проводити регулярні військові навчання для відпрацювання координації дій своїх збройних сил. Обидві країни висловили занепокоєння планами президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита «золотий купол» і його наміром відновити випробування ядерної зброї після більш ніж 30-річної перерви.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про безвізовий в’їзд для громадян Китаю. Згідно з розпорядженням, опублікованим на урядовому сайті, китайські громадяни зможуть перебувати в Росії до 30 днів з туристичною та діловою метою.

Також з 15 вересня 2025 року Китай запровадив тестовий безвізовий режим для громадян Росії, які мають звичайні закордонні паспорти.

Читайте також:

Теги: Китай росія військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога
Сили оборони вразили одне з найбільших хімічних підприємств РФ
4 грудня, 21:03
На Афіпському НПЗ розгорілася масштабна пожежа після атаки 
Дрони уразили НПЗ у Краснодарському краї (відео)
29 листопада, 04:21
Віткофф і Ушаков
Навіщо росіяни злили розмову Віткоффа та Ушакова, або Чи зможе Путін зірвати переговори?
26 листопада, 09:05
Наслідки ударів по Києву
Масована атака на Україну, заяви США, вибухи у Росії: головне за ніч
25 листопада, 05:18
Міністр армії Сполучених Штатів Ден Дрісколл може відвідати Росію
Міністр армії США може відвідати РФ для продовження мирних перемовин щодо України
24 листопада, 22:12
Дрони масовано атакували російське Кстово (відео)
Дрони масовано атакували російське Кстово (відео)
24 листопада, 08:59
Інцидент стався у Санкт-Петербурзі, коли дипломат мав зустрітися з польською громадою
У Росії здійснено напад на польського посла
20 листопада, 12:52
Лідери країн Центральної Азії зібралися у Ташкенті 16 листопада 2025 року
Центральна Азія та Південний Кавказ створюють новий блок – виклик для Москви
17 листопада, 17:22
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
8 листопада, 07:58

Соціум

Китай і РФ провели спільні протиракетні навчання
Китай і РФ провели спільні протиракетні навчання
Литва анулювала понад 100 посвідок на проживання росіянам через поїздки до РФ і Білорусі
Литва анулювала понад 100 посвідок на проживання росіянам через поїздки до РФ і Білорусі
Стало відомо, чи скасує Міжнародний кримінальний суд ордери на арешт Путіна у разі амністії
Стало відомо, чи скасує Міжнародний кримінальний суд ордери на арешт Путіна у разі амністії
Пожежа в Гонконзі з понад сотнею загиблих: названо причини займання
Пожежа в Гонконзі з понад сотнею загиблих: названо причини займання
У Саратовській області РФ прогриміли вибухи
У Саратовській області РФ прогриміли вибухи
Індія: пожежа в нічному клубі забрала життя щонайменше 23 людей
Індія: пожежа в нічному клубі забрала життя щонайменше 23 людей

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Вчора, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua