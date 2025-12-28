Духовний радник Трампа розповів, яку релігію насправді сповідує Путін

Путін прагне створити образ людини, яка вірить у Бога і нібито дотримується християнських цінностей

Путін перебуває під значним впливом шамана, який є наближеним до нього. Як інформує «Главком», про це в ефірі «Еспресо» розповів пастор-євангеліст Марк Бернс, якого журнал Time колись назвав «топпастором Дональда Трампа».

«Перш за все, багато хто з нас вважає, спираючись на наявні у нас докази, що Володимир Путін поклоняється окультизму і що він не християнин», – заявив Бернс.

Путін прагне створити образ людини, яка вірить у Бога і нібито дотримується християнських цінностей, сповідуючи їх. Проте це лише свого роду прикриття, оскільки за цим криється його віра у шаманство.

«Він значною мірою керується чаклунством, і поруч із ним є шаман, пов’язаний з чаклунськими практиками, який дуже-дуже близький до нього», – пояснив топпастор Трампа.

Марк Бернс навів приклад із російської історії, який йому нагадує Путіна та його шамана. Це цар Микола II та Григорій Распутін, що був наближеним до царської родини і якому вдавалося чинити на неї вплив.

«Так само й у Володимира Путіна є власний «Распутін» – цей шаман, ця загадкова людина, що дуже близька до нього», – підкреслив пастор.

Марк Бернс також додав, що переконаний у тому, що Кремль повинен бути покараним за воєнні злочини, які скоїв щодо України. Він стверджує, що такої думки дотримуються також інші члени Конгресу США – і демократи, і республіканці.

Раніше повідомлялося, що візити російського диктатора Володимира Путіна на початку вересня 2024 року до Туви, а потім до Монголії мали окрім офіційної також і приховану мету – спілкування з шаманами.

Нагадаємо, на тлі провальної «спецоперації» в Україні російська влада все частіше звертається до послуг екстрасенсів, астрологів і шаманів. Раніше вже повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін та його оточення на фоні постійних невдач на фронті шукають надію серед магів та екстрасенсів, адже раціонального виходу із ситуації уже не бачать.