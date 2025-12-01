Путін запровадив безвіз для китайців

Громадяни Китаю, які в’їжджають до Росії з туристичною чи діловою метою, зможуть перебувати там до 30 днів

Безвізовий режим діятиме до 14 вересня 2026 року

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про безвізовий в’їзд для громадян Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з розпорядженням, опублікованим на урядовому сайті, китайські громадяни зможуть перебувати в Росії до 30 днів з туристичною та діловою метою, починаючи з понеділка. Безвізовий режим діятиме до 14 вересня наступного року. Водночас окремим категоріям мандрівників, зокрема журналістам і студентам, все ще необхідні візи.

У вересні Путін повідомив, що цей крок планується після того, як Пекін дозволив безвізовий в’їзд для росіян із звичайними паспортами в рамках тестового періоду. Раніше Китай оголосив про розширення своєї односторонньої схеми безвізового в’їзду для відновлення туризму.

Нагадаємо, з 15 вересня 2025 року Китай запровадив тестовий безвізовий режим для громадян Росії, які мають звичайні закордонні паспорти.

До слова, російський бізнес опинився під тиском так званих дружніх країн, насамперед Китаю, який швидко займає ніші на ринку, залишені через інвестиційну паузу та фінансові труднощі місцевих виробників.