Китай сподівається на покращення відносин із Японією

Голова японського МЗС здійснив візит до Китаю

У неділю в Пекіні пройшли переговори між міністром закордонних справ Китаю Ван І та його японським колегою Таро Коно. Про це інформує державна урядова агенція Китаю Сіньхуа. Китайський міністр зазначив, що візит його японського колеги на самому початку року свідчить про сильне бажання японського уряду домогтися поліпшення двосторонніх відносин.



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Голова японського МЗС здійснив візит до Китаю

У неділю в Пекіні пройшли переговори між міністром закордонних справ Китаю Ван І та його японським колегою Таро Коно. Про це інформує державна урядова агенція Китаю Сіньхуа.

Китайський міністр зазначив, що візит його японського колеги на самому початку року свідчить про сильне бажання японського уряду домогтися поліпшення двосторонніх відносин. Китайська сторона «цінує це і сподівається на досягнення позитивних результатів під час нинішнього візиту японського міністра».

За його словами, поліпшення і розвиток китайсько-японських відносин відповідає інтересам двох країн і загальним сподіванням всіх кіл суспільства двох країн.

«Ми (китайська сторона – ред.) звернули увагу на позитивну позицію, яку останнім часом займає японська сторона з питання двосторонніх відносин, особливо на виступ в парламенті Сіндзо Абе, коли він заявив, що поліпшення відносин з Китаєм стане наступним важливим кроком для японського керівництва», - йдеться у повідомленні.

«Міністр висловив сподівання, що японська сторона не змінить свого настрою, не піде на задній хід, втілить свої слова в дії, буде докладати спільних з китайською стороною зусиль, щоб тим самим добитися швидкого повернення двосторонніх відносин на шлях нормального здорового розвитку», - додає державне китайське агентство.

У той же час японський суспільний мовник NHK повідомляє, що Коно під час свого візиту, як очікується, має намір підняти питання заходу китайського підводного човна в зону, прилеглу до територіальних вод поблизу островів Сенкаку в Східно-Китайському морі.

Японія контролює ці острови і уряд стверджує, що вони є невід'ємною частиною території країни. На ці острови також пред'являють права Китай і Тайвань.

Коно, як вважають, закличе Ван І постаратися не допустити повторення таких інцидентів. Він сподівається провести відверті обговорення з цього і деяким іншим невирішеним двостороннім питанням.