Китай встановив рекорд за обсягами інвестицій у Німеччину

Минулого року обсяг китайських інвестицій у німецьку економіку сягнув понад 11 мільярдів євро

Китайські інвестори побили у 2017 році рекорд з обсягу інвестицій у німецьку економіку, повідомляє DW. Згідно з дослідженням консалтингової компанії EY (Ernst&Young), опублікованого у середу, 24 січня, за цей період китайці вклали в економіку ФРН 13,7 мільярдів доларів (близько 11,2 мільярдів євро), придбавши на них 54 підприємства — або



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Минулого року обсяг китайських інвестицій у німецьку економіку сягнув понад 11 мільярдів євро

Китайські інвестори побили у 2017 році рекорд з обсягу інвестицій у німецьку економіку, повідомляє DW.

Згідно з дослідженням консалтингової компанії EY (Ernst&Young), опублікованого у середу, 24 січня, за цей період китайці вклали в економіку ФРН 13,7 мільярдів доларів (близько 11,2 мільярдів євро), придбавши на них 54 підприємства — або цілком, або частково. Таким чином, було побито інвестиційний рекорд 2016 року, коли Китай витратив на придбання німецьких активів на мільярд доларів менше, що вже тоді було найвищим показником за всю історію.

Паралельно у EY зазначили, що, попри збільшення суми інвестицій, кількість інвестиційних угод дещо знизилась. У 2016 році було укладено на понад 20 угод щодо придбання китайськими інвесторами німецьких активів більше, ніж 2017-го.

У Федеральному об'єднанні торговельно-промислових палат Німеччини (DIHK) рекордні інвестиції з Китаю оцінюють як загалом позитивну тенденцію.

«Таким чином Китай сприяє добробуту Німеччини», — заявив президент DIHK Ерік Швайцер (Eric Schweitzer) у інтерв'ю німецькій газеті Neue Osnabrücker Zeitung у четевер, 25 січня.

Німеччина є однією з лідерів серед країн Європи за обсягом китайських інвестицій, випереджаючи у цьому навіть Великобританію.

Утім, з 2016 року китайська економічна експансія наштовхується у ФРН на політичний спротив. Європейські фірми у Китаї скаржаться на збільшення бюрократичної тяганини та впливу політичних кіл на ведення бізнесу. Водночас офіційний Пекін проголосив своєю метою перехоплення світового лідерства у сфері технологій — цьому, наприклад, мало слугувати придбання високотехнологічних підприємств у Європі, зокрема аугсбургського роботобудівника Kuka у 2016 році. Через це міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) та інші європейські політики вимагають від Китаю створення рівних умов для усіх сторін.