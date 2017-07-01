Китайським керманичам можуть дозволити бути обраними більше двох строків

Сі Цзіньпін може ще більше зміцнити свій статус найбільш могутнього китайського керівника останнього часу

Центральний комітет Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) запропонував відмовитися від законодавчого обмеження терміну перебування при владі голови КНР і його заступника. Як повідомило в неділю, 25 лютого, агентство Сіньхуа, було внесено пропозицію скасувати прописаний в конституції пункт про максимально можливий мандат в два терміни по п'ять років.



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Сі Цзіньпін може ще більше зміцнити свій статус найбільш могутнього китайського керівника останнього часу

Центральний комітет Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) запропонував відмовитися від законодавчого обмеження терміну перебування при владі голови КНР і його заступника. Як повідомило в неділю, 25 лютого, агентство Сіньхуа, було внесено пропозицію скасувати прописаний в конституції пункт про максимально можливий мандат в два терміни по п'ять років.

Голосування з цього питання, як очікується, може відбутися на Всекитайських зборах народних представників, який почнеться в Пекіні 5 березня.

У разі схвалення нововведення воно безпосередньо торкнеться голови КНР Сі Цзіньпіна, в жовтні 2017 року переобраного на посаді генерального секретаря ЦК КПК на наступні п'ять років. Таким чином, 64-річний Сі Цзіньпін може ще більше зміцнити свій статус найбільш могутнього китайського керівника останніх десятиліть.

Нагадаємо, представники офіційної влади КНР заявили про те, що вони проводять розслідування повідомлення японської сторони щодо можливого залучення китайського судна в порушення санкцій, які були запровадження щодо КНДР.

Джерело: Deutsche Welle