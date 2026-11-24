У боях за Покровськ Донецької області російська армія втратила понад 100 тис. військовослужбовців убитими. Втрати окупантів перевищили кількість загиблих радянських солдатів під час штурму Берліна у квітні-травні 1945 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування російських ЗМІ.

Журналісти проаналізували отриману хакерами базу даних Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат), яка містить інформацію про смерті російських військовослужбовців.

Безпосередньо в межах Покровська, де до початку повномасштабної війни проживало близько 60 тис. людей, загинули приблизно 5 тис. російських військових. Ще щонайменше 100 тис. окупантів були вбиті на території Покровського району.

Для порівняння, під час штурму Берліна у 1945 році, за наведеними журналістами оцінками, загинули близько 80 тис. радянських військовослужбовців.

Бої за Покровськ розпочалися в серпні 2024 року, а про повне захоплення міста російська сторона оголосила в лютому 2026 року. Водночас, згідно з даними Росстату, із березня по вересень 2026 року російська армія продовжувала зазнавати значних втрат на цьому напрямку. «Жодна битва за жоден населений пункт не коштувала ста тисяч життів», – зазначають автори розслідування.

Журналісти наголошують, що наведені показники є мінімальними оцінками. Росстат отримує інформацію про місця загибелі військовослужбовців із суттєвим запізненням, через що реальна кількість загиблих може бути значно більшою.

Російське видання також проаналізувало масштаби втрат окупаційної армії під час боїв за Авдіївку, Мар’їнку та Курахове. За даними розслідування, захоплення цих населених пунктів супроводжувалося значними людськими втратами.

Загалом, за підрахунками російських журналістів, база Росстату містить відомості про 474 тис. смертей, пов’язаних із війною проти України. З урахуванням затримок у реєстрації даних цей показник станом на вересень 2026 року міг сягнути 573 тис.

Нагадаємо, що за оцінками журналістів, реальні втрати російської армії перевищують зафіксовані у документах показники через затримки в реєстрації смертей, труднощі з евакуацією тіл із поля бою та встановленням долі зниклих безвісти військовослужбовців. Росстат підтвердив факт кібератак на свої системи, однак заперечив наявність доказів витоку конфіденційної інформації.

До слова російські журналісти встановили, що в середньому кожні п’ять хвилин війни проти України гинув один російський військовослужбовець. Такого висновку розслідувачі дійшли після аналізу бази Росстату, у якій зафіксовано майже 500 тис. смертей, пов’язаних із війною, за період із 24 лютого 2022 року до 28 вересня 2026 року.