Колишній кандидат в президенти Білорусі втік до України
Колишній учасник президентських перегонів в Білорусі Валерій Цепкало
Зараз Валерій Цепкало знаходиться в Києві, раніше він збирався виступити з прес-конференцією
Колишній учасник президентських перегонів в Білорусі і екс-директор Парку високих технологій Валерій Цепкало, який раніше втік зі своєї країни до Росії, тепер виїхав ще далі – до України.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прессекретаря Цепкало Олексія Урбана.
Колишній глава Парку високих технологій і політичний опонент Олександра Лукашенка Валерій Цепкало, який раніше рятуючись від арешту втік до Москви з Білорусі, вже приїхав в Україну.
«Валерій Цепкало вже знаходиться у Києві», – повідомив Урбан.
Минулого місяця Цепкало повідомив про переїзд до Росії разом з дітьми через підготовку його затримання. При цьому його дружина Вероніка лишилася на батьківщині, де вона бере участь у виборчій кампанії дружини іншого суперника Олександра Лукашенка на виборах – Світлани Тихановської, чийого чоловіка Сергія було заарештовано.
Раніше Валерій Цепкало заявляв про намір скликати прес-конференцію в Києві, а також містах Європи та США.