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    У світі

    Колишній кандидат в президенти Білорусі втік до України

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    <p>Колишній учасник президентських перегонів в Білорусі Валерій Цепкало</p> - Колишній кандидат в президенти Білорусі втік до України

    Колишній учасник президентських перегонів в Білорусі Валерій Цепкало

    Фото: Reuters/Vasily Fedosenko

    Зараз Валерій Цепкало знаходиться в Києві, раніше він збирався виступити з прес-конференцією

    Колишній учасник президентських перегонів в Білорусі і екс-директор Парку високих технологій Валерій Цепкало, який раніше втік зі своєї країни до Росії, тепер виїхав ще далі – до України.

    Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прессекретаря Цепкало Олексія Урбана.

    Колишній глава Парку високих технологій і політичний опонент Олександра Лукашенка Валерій Цепкало, який раніше рятуючись від арешту втік до Москви з Білорусі, вже приїхав в Україну.

    «Валерій Цепкало вже знаходиться у Києві», – повідомив Урбан.

    14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом у президенти, мотивуючи тим, що у політика немає необхідних для цього 100 тисяч достовірних підписів за його висунення. Ініціативна група Цепкала зібрала понад 200 тис. підписів. За даними штабу, у виборчкоми було передано 160 тисяч підписів, але ЦВК Білорусі визнав достовірними менше 80 тисяч з них.
    24 липня Цепкало з двома дітьми виїхав з Білорусі. Політик боявся, що його заарештують на батьківщині. Його дружина розповіла, що має інформацію не тільки щодо потенційного арешту чоловіка, але і можливе позбавлення сім’ї батьківських прав, тому дітей також вивезли за кордон.

    Минулого місяця Цепкало повідомив про переїзд до Росії разом з дітьми через підготовку його затримання. При цьому його дружина Вероніка лишилася на батьківщині, де вона бере участь у виборчій кампанії дружини іншого суперника Олександра Лукашенка на виборах – Світлани Тихановської, чийого чоловіка Сергія було заарештовано.

    Раніше Валерій Цепкало заявляв про намір скликати прес-конференцію в Києві, а також містах Європи та США.

    Білорусь вибори політика дружина
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