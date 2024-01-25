Екссуддя Верховного суду Львов розказав, хто в його родині підтримує Путіна

Екссуддя зазначив, що теща мешкає у двокімнатній квартирі 1970-х років будівництва

Теща колишнього служителя Феміди відмовляється виїжджати з Росії

Колишній суддя Верховного суду Богдан Львов повідомив ЗМІ, що в Росії мешкає його теща (матір дружини), яка навідріз відмовляється звідти виїжджати. Про це сьогодні екссуддя заявив під час пресконференції, передає «Главком».

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Теща мешкає у Москві, їй 83 роки. Раніше про квартиру родички екссудді журналісти програми «Схеми» зробили розслідування.

За словами Богдана Львова, будинок, в якому розташована двокімнатна квартира тещі, зведений у 1970-х роках. І додав, що матір дружини перетворилася на «продукт російського (пропагандистського – «Главком») телебачення».

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«Вона нібито щоденно хвилюється за свою доньку та зятя і при цьому підтримує Путіна. Виїжджати вона категорично відмовляється», – сказав екссуддя.

Богдан Львов наголосив, що подібні складнощі є в українських сім’ях, «війна нікому радості не додала».

Як повідомляв «Главком», екссуддя Верховного суду Богдан Львов визнав: після рішення столичного суду про його поновлення на посаді судді питання російського паспорта залишається відкритим. Він зазначив, що йому закидають володіння двома російськими паспортами 1999 і 2012 років видання і незадекларованою московською нерухомістю родини екссудді, яку знайшли журналісти програми «Схеми».

За словами колишнього судді, СБУ не підтвердила і не спростувала інформації щодо наявності у нього російського паспорта.

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«Я сподівався, що це питання вирішиться протягом тижня (після виходу журналістського розслідування – «Главком»). Адже була інформація, що російський паспорт 2012 року випуску взагалі ніде не використовувався. Відомості щодо російського паспорта 1999 року мають, щонайменше, три описки… Я стверджую, що не маю жодного громадянства, окрім українського», – наголосив екссуддя.

Нагадаємо, що 10 січня 2014 року Київський окружний адміністративний суд поновив Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і постановив виплатити йому заробітну плату «за час вимушеного прогулу». Пізніше Верховний суд повідомив, що оскаржуватиме рішення Київського окружного адміністративного суду про поновлення на посаді судді Богдана Львова, у якого журналісти знайшли російський паспорт.