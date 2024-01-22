Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб

Ізраїль ще далекий від досягнення мети знищити ХАМАС

Ізраїльські війська знищили від 20% до 30% бійців ХАМАСу. Такі дані американських розвідувальних служб, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ)

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це поки що не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання та демонструє його стійкість після місяців війни, яка зруйнувала Сектор Гази», – пише видання.

Зазначається, що американська оцінка втрат угруповання також засвідчила, що у ХАМАС усе ще достатньо боєприпасів, щоб продовжувати завдавати ударів по Ізраїлю та ізраїльських силах у Секторі Гази протягом кількох місяців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, пише видання, за оцінкою американських чиновників, угруповання намагається відновити сили в деяких частинах Гази.

За даними WSJ, у Білому домі зменшили очікування від військової операції Ізраїлю і очікують не ліквідації ХАМАСу, а зменшення загрози від цього терористичного угруповання.

Нагадаємо, Сполучені Штати, Єгипет і Катар представили новий мирний план для Близького Сходу, який почнеться зі звільнення заручників і зрештою призведе до виведення ізраїльських військ і припинення війни в Секторі Гази.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що після «повної перемоги» в Секторі Гази Ізраїль планує зберегти свій контроль над цією територією і продовжувати контролювати палестинські землі на Західному березі річки Йордан.