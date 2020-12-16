Байден впевнений, що його син не здійснював податкові порушення

Прокуратура США почала розслідувати податкові справи сина обраного президента Джо Байдена – Хантера

Обраний президент США Джо Байден заявив, що впевнений, що його син Хантер, підозрюваний в порушеннях при сплаті податків, не робив нічого незаконного.

Про це повідомляє The Hill.

«Я впевнений», – сказав Байден у відповідь на запитання журналіста, чи впевнений він у тому, що Хантер Байден не здійснював податкових порушень.

Прокуратура США почала розслідувати податкові справи сина обраного президента Джо Байдена – Хантера.

Син Байдена сподівається на те, що правоохоронці будуть максимально об'єктивні в цьому питанні. Він підкреслив, що всі свої справи він вів і веде належним чином, а за допомогою постійно звертається до своїх податкових консультантів.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп має намір домагатися призначення спеціального прокурора для розслідування справи про податкові махінації Хантера Байдена, сина де-факто обраного президента країни Джо Байдена.

Кілька днів тому Хантер Байден дізнався, що прокуратура США розслідує його податкові справи.

Як відомо, Хантер Байден в 2014-2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma.

Цю компанію пов'язують з ексміністром уряду Азарова Миколою Злочевським. Команда президента Дональда Трампа намагається довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні, користуючись посадою віце-президента США.

Нагадаємо, під час дебатів президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на сина свого суперника, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера, який працював у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.